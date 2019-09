Presentó “El Monstruo Pentápodo”

POR LINA SALINAS

FOTOS SIXTO PICONES

Liliana Blum hizo énfasis sobre la violencia humana, como lo plasma en esta su segunda novela, “soy de las escritoras que creo que hay que escribir de las cosas que le interesan a uno y no necesariamente de las cosas que cree que uno va a vender; siempre me ha intrigado porque los seres humanos hacen lo que hacen, porque dadas circunstancias el ser humano es capaz de hacer cosas terribles”.

Este libro, narra cómo Raymundo Betancourt es el ciudadano modelo; profesionista honesto y responsable, solidario y comprometido con el bienestar de su comunidad. Pero como la vida no sólo es trabajo, también se permite dos sencillos placeres cotidianos: los chicles de canela y las niñas que mantiene secuestradas.

El monstruo pentápodo nos enfrenta sin eufemismos con la mente oscura del asesino, del psicópata adorable y manipulador ante cuyos encantos sucumbió Aimeé –otra “pequeña”, pero a su modo-, hasta el punto de volverse cómplice a cambio de un poco de amor.

Liliana Blum es tan hábil como despiadada. No se tocó el corazón para empujar al lector al foso donde habita esa bestia con piel de ángel que se esconde a plena luz y que podría ser tu vecino o el mío o el de cualquiera.

Liliana Blum es autora de la novela Pandora (Tusquets Editores, 2015), de la novela breve Residuos de espanto (2013) y de los libros de cuentos “No me pases de largo” (2013). “Yo sé cuando expira la leche” (2011), “El libro perdido de Heinrich Böll” (2008), “The Curse of Eve and Other Stories” (2008), “Vidas de catálogo” (2007), y “La Maldición de Eva” (2002).

Sus escritos de Liliana Blum, son parte de las antologías “Atrapadas en la madre” (2002), por lo que para principios saldrá en octubre de este año y para el próximo año, saldrá su próxima novela con un tema más fuerte, del cual no dio nombre y el tema que plasmara en esa publicación.

