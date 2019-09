Karina Pacheco presentará su libro “Lluvia”

POR LINA SALINAS

FOTOS SIXTO PICONES

Noticias

Karina Pacheco es escritora peruana participará en el Hay Festival este año en Querétaro para presentar su libro “Lluvia”, el cual consta de 9 cuentos que hablan de la discriminación y racismo.

“El agua va cambiando de diferentes maneras y ahora mismo no nos importa lo que pasa en nuestros países, está el tema de la diversidad cultural y sexual, lo cual genera muchos conflictos”, comentó la escritora al hablar sobre si libro.

Este libro de “Lluvia”, habla de “la desaparición de una niña que juega a diario con seres mágicos, desplazados por la guerra que son víctimas del desprecio de quienes debían protegerlos, un grupo de universitarios que debuta entre las filas del MRTA, comunidades amazónicas que son amazónicas que son arrasadas por la codicia del mundo moderno, un caminante que regresa al lugar de su nacimiento en busca de los retazos de su identidad”.

Indicó que es “como quien se asoma a un pozo infinito, estos nueve cuentos invitan a sumergirnos en los abismos de la inocencia, en un recorrido simbólico donde la memoria, como un torrente incontenible en forma de lago, de lluvia, de mar o de rocío, se infiltra en los paisajes más disimiles de una sociedad que pareciera no hallar redención”.

Karina Pacheco explicó que “en este nuevo conjunto de relatos, que va desde el realismo más crudo hasta un registro de aliento fantástico, Pacheco explora con sutil dramatismo los claroscuros de la condición humana el deseo la tradición, el desencanto, el amor y la muerte irrumpen como una tormenta trastocando irremediablemente el destino de cada uno de los personajes”.

Esta libro de Karina Pacheco, es como quien se asoma a un poco infinito, estos nueve cuentos invitan a sumergirnos en los abismos de la inocencia.

Cabe destacar que es la primera vez que Karina Pacheco está en el Hay Festival Querétaro y este viernes 6 de septiembre, participará en un conversatorio con Liliana Blum y Paula Canal a las 10:30 de la mañana en el Jardín Guerrero.

Karina Pacheco Medrano, nació en Cusco, Perú en 1969, es escritora peruana, doctora en Antropología de América y experta en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado libros y artículos especializados en temas de cultura, desarrollo, racismo y discriminación.

A los 26 años, Karina Pacheco escribió una novela larga cuando empezó a experimentar la literatura y “siempre es algo que está navegando, la lectura es algo que siempre me ha apasionado y hace poco se publicó la novela que había escrito”.

Recuerda que mezclo la literatura con el montañismo, “siempre he practicado el montañismo desde niña, en el lugar donde nací hay ríos y montañas, mi niñez fue llena de aventura y literatura, mi mama fue maestra y tanto mi padre como mi madre nunca me dijeron que no para la compra de un libro, de un juguete sí, pero cuando ves literatura en tu casa, es fácil leer para toda tu vida”.

El legado que quiere dejar Karina Pacheco a través de la literatura es que la gente lea los cuentos y tomen conciencia sobre el racismo y discriminación que a la fecha existe.

Indicó que está preparando su próximo libro que saldrá a mediados del 2020, “hay que escribir, hacer el borrador y luego revisarlo para que se pueda publicar”, concluyó Karina Pacheco quien además de ser la primera vez que participa en el Hay Festival en Querétaro, ha estado en Guadalajara, presentando su libro “Lluvia”.

Comentarios

comments