Meryl Streep reconoce a periodistas que revelaron los Panama Papers

Notimex

La actriz Meryl Streep, protagonista de la película La lavandería, destacó el trabajo de los periodistas que revelaron el escándalo de los Panama Papers, tema que se aborda en el filme dirigido por Steven Soderbergh.

El filme, que compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, presenta una historia llena de corrupción, soborno y lavado de dinero.

Streep interpreta a “Ellen Martin” una jubilada que al investigar una póliza de seguros falsa, que le lleva a un mar de dudosas transacciones que estarían vinculadas a un bufete de abogados de Panamá y a su interés en ayudar a los ciudadanos más ricos del mundo a acumular fortunas aún mayores.

“La razón por la que los Panama Papers salieron a la luz es que hubo periodistas que trabajaron para ello y algunos han muerto”, recordó la triple ganadora del Oscar, en rueda de prensa en Venecia.

La actriz también recordó el caso de Daphne Caruana Galizia, quien murió en un atentado con coche bomba frente a su casa en Malta; “estaba investigando a alguien en la cima del gobierno en Malta, y su conexión con los Papeles de Panamá, explotó en su automóvil, frente a su casa. La gente murió y la gente aún muere para correr la voz. Esta película es divertida, pero es muy, muy, muy importante”.

Aunque la cinta está basada en el libro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite, de Jake Bernstein, el director decidió darle un tono de comedia.

“Quería presentar un tema complejo de una manera memorable. Quería que La lavandería quedara en la mente del espectador: así que pensé que una comedia oscura era la mejor opción para hacerlo”, indicó Steven Soderbergh.

El realizador indicó que el entretenimiento puede contribuir a la reflexión sobre temas que atañan a la sociedad; “puede ser un gran iniciador de conversación y hacer que la gente se pregunte en mi día a día, ¿cómo estoy participando en esto?”.

Streep y Soderbergh estuvieron acompañados por Gary Oldman, quien da vida a uno de los socios de “Mossack Fonseca”, el bufete de abogados que protagonizó el escándalo.

Comentarios

comments