Por Rubén Pacheco

El diputado local por Morena, Mauricio Ruiz Olaes, aplaudió la medida del gobierno estatal de no aumentar el pasaje en lo que resta de la administración.

“Si fuese así… que se cumpla, que eso es lo importante, que se cumpla y que sea una medida y que más allá de no incrementarlo que se puedan buscar los mecanismos para poder incrementar el subsidio”.

Y es que el legislador coincidió que al final los más afectados son los ciudadanos y no los concesionarios.

