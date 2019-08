Sede de la Guardia Nacional, una decisión del estado: Gilberto Herrera

Por Marisol Barbosa

Noticias

El lugar donde se levantará la primera base de la Guardia Nacional será una decisión que se tome por parte del Estado, a través de las mesas de Seguridad revisando las necesidades que se identifiquen en materia de seguridad, explicó el coordinador de los programas del Bienestar en Querétaro, Gilberto Herrera Ruíz.

Explicó que el Estado tienen una perspectiva más clara sobre cuáles son las áreas de oportunidad que enfrentan los municipios, comentó que comparativamente con otras entidades del país, Querétaro mantiene buenos niveles de seguridad; no obstante, dijo que pueden existir cambios drásticos.

“No olvidemos que hace algunos años Guanajuato e Hidalgo presumían de tener buenos niveles de seguridad y de un momento a otro la situación cambió. Querétaro debe mantenerse atento ante cualquier variación que se registre y por ello es que la Guardia Nacional, a partir de septiembre, se sumará a las acciones que establezca el Estado”.

El funcionario federal aprovechó para hacer un reconocimiento al gobierno de San Juan del Río por ser el primero en concretar la donación del predio a favor de la Guardia Nacional; dijo tener conocimiento que las autoridades federales hicieron la validación del terreno y fue por ello que el tema se turnó de inmediato a la legislatura para hacer la desafectación.

Actualmente ya se realizan trabajos para limpiar el terreno y comenzar la urbanización; sin embargo, reiteró que la decisión de dónde se establecerá la primera base le corresponderá a Gobierno del Estado.

Al abordar el tema de feminicidios y violencia de género, consideró que no puede dejarse de lado los reclamos por parte de la sociedad en el sentido que deben ajustarse con prontitud los protocolos para la atención de víctimas; recordó que de los primeros casos “sonados” fue el de Tequisquiapan con el asesinato de Nancy Guadalupe Morales Hidalgo y, posteriormente, se volvió a registrar una nueva agresión en contra de una menor de edad en el fraccionamiento Las Haciendas.

“La violencia de género es de alta prioridad y no puede existir excusas, me parece que para eso existe una línea de trabajo para cuando se presenta un feminicidio. No debe de tratar de verse el punto de vista mediático, ante todo debemos garantizar toda la seguridad a las mujeres en todos los espacios del estado”.

Comentarios

comments