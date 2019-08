Noel Schajris hace del público un amigo íntimo

EL UNIVERSAL

Con alegría, humildad y mucha interacción con sus seguidores, Noel Schajris ofreció un concierto íntimo con invitados especiales en el Foro Total Play de la Ciudad de México, para dar a conocer su nuevo EP compuesto por cinco temas acústicos.

Al inicio de la velada del miércoles, el integrante del dúo Sin Bandera presentó al músico Jesús Molina, de 22 años de edad, con quien colaboró para lanzar “Noel Schajris ft Jesús Molina. Sesiones acústicas”.

El joven acompañó al cantautor tocando el teclado en los temas “No veo el alma”, “Cuando amas a alguien”, “Dime”, “Bandera” y “Más que suerte”, que los invitados cantaron de principio a fin.

Aproximadamente media hora fue lo que transcurrió cuando el argentino terminó de cantar las cinco canciones del disco, que fueron acompañadas de una charla entre Noel y su público, a quien arrancó muchos suspiros entre una canción y otra, mientras algunos aprovecharon la oportunidad para tomar una copa de vino y comer algunos antojitos mexicanos.

Como un par de amigos que no se han visto durante algún tiempo, Noel platicó, contó anécdotas, chistes y arrancó sonrisas a todos los presentes. La convivencia llegó al extremo de que el cantante dejó subir a una de sus admiradoras a echarse el palomazo con él.

Al pasar de los minutos, esa noche se tornaba cada vez más especial para todos los asistentes, quienes no dejaron de lanzarle besos y piropos al cantante, por lo que Noel decidió complacer con otros temas como “Bachata rosa”, “Y no fue suficiente” y “No te pertenece” pero fue con el cover de “Mi historia entre tus dedos” con el que hizo a cantar a todos con mayor intensidad. El artista por momentos le cedía el micrófono al público para que continuara con la canción.

Aunque todos los presentes sabían que sería un concierto corto en donde sólo presentaría su nuevo disco, ante los ánimos, el cantautor los deleitó con más canciones como “No importa”, para cerrar la noche con “Momentos”, despidiéndose así de sus seguidores, a quien no dejó de agradecerles su apoyo.

El EP de Schajris y Molina muestra una faceta más cercana al jazz y al R&B, con temas de su carrera solista y otros más.

