TEMPORADA DE PELOS

Enrique Triverio atendió a los medios de comunicación en las instalaciones del CEGAR donde expuso que el equipo ha tomado con tranquilidad la sorpresa de ser el rival a vencer.

”Lo hemos tomado con tranquilidad el grupo es consciente del buen arranque pero hay que seguir recién van poquitas fechas es lindo arrancar de esa manera porque nos propusimos en esta preparación, más los chicos que hicieron toda la pretemporada esa es la idea seguir por este camino”.

Del próximo juego, contra León señaló que “los chicos lo han demostrado con Toluca que en su casa era un rival difícil a vencer, lo hemos demostrado con Cruz Azul acá. Ahora llega León y tenemos que volver a rendir cuentas”.

“Siempre hay que estar demostrando aunque te toque estar en los once de entrada, o entre los 18 tenemos que estar con esa competencia interna para que el grupo no baje de nivel. Hoy me toca esta posibilidad no es la idea entrar así por una lesión, somos un grupo corto pero pronto va a volver a estar y sabe la importancia que es para el grupo”.

Del plantel dijo“ sabemos se fueron chicos importantes, también se ha reforzado han llegado compañeros con mucha experiencia eso le da mucha calificación al grupo. El profe hace un buen trabajo en cuanto al armado busca muchas variantes, es un equipo muy completo tiene variantes para distintas ocasiones. El equipo ha respondido bien, está en buen nivel pero no hay que quedarse con eso hay que seguir, esto recién comienza.

Tras anotar indicó “es lindo marcar siempre para el delantero para todo futbolista te da un poquito de tranquilidad cuando llega pero no hay que quedarse con eso hay que ir por más, creo que todos los delanteros han hecho buen trabajo no sólo en marcar goles sino en el esfuerzo que pide el profe creo que han sido muy completos”.

Aseguró los jugadores son de mucha calidad,” de mucha técnica, somos diferentes en el terreno de juego pero de apoco nos vamos acoplando, esperemos mejorar con forme van pasando los partidos.”

Aunque se inclina jugar a dentro del área pero también, a la hora de perder la pelota es el primer defensor para volver con los contenciones contrarios.

“Me había tocado salir por lesión ya es cosa del pasado uno se levanta para ir mejorando. Llegó la hora de Querétaro la verdad contento de estar acá y aprovechar la oportunidad. Todo se disfruta estoy muy agradecido con todos los chicos del staff. Es lindo que te reciban así. Tratando de responder en los partidos”, finalizó

