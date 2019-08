Monseñor Florencio Olvera presenta sus memorias en Tequis

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

El tequisquiapense Florencio Olvera Ochoa, Obispo Emérito de Tabasco y Cuernavaca, está por cumplir 61 años de vida apostólica y para conmemorar tan importante fecha un grupo de amigos del Pueblo Mágico, editaron un anecdotario a través del cual se explican los orígenes de este hombre que dedicó su vida a Dios.

El clérigo recuerda que a los 75 años de edad está en la posibilidad de dejar el cargo pero no el sacramento que le fue conferido y por ello es que se mantiene activo oficiando la celebración religiosa en la tierra que lo vio nacer el 12 de octubre de 1933.

Explica que su familia siempre fue devota y por ello es que, apenas su mamá logró recuperarse del parto salieron en familia para bautizarlo en la fe católica; fue hasta el 26 de octubre de 1958 cuando recibió la ordenación sacerdotal tras de algunos años de estudios y es que tuvo la oportunidad de formarse en Roma, Italia en donde obtuvo la licenciatura en teología a través de la Pontificia Universidad Gregoriana.

“Soy como un ejidatario sin parcela, pero con responsabilidad sobre el campo; en su momento también tuve la oportunidad de servir a Querétaro cuando me dieron la responsabilidad como Vicario en donde apoyé al Obispo Alfonso Torín Cobián. Son muchos los recuerdos que debían ser compartidos tanto del trabajo como del ámbito personal, no soy una persona que guste de escribir mucho, pero gracias a mis amigos Manuel Puebla Hernández y Crispín Camacho Pérez, pudimos hacer este pequeño anecdotario”.

El Obispo recuerda que, en el año 2006, fue observado por las autoridades de la Secretaría de Gobernación toda vez que generó el “Decálogo de pecados electorales”, a través del cual se privilegiaba el amor a la patria, con principios que brotan de la ley natural y de la doctrina social de la iglesia.

A través del documento se invita a los feligreses a tomar conciencia antes de emitir su voto; (fragmentos del libro).

1.- Es Pecado no votar, caer injustamente en el abstencionismo por pereza, por apatía, sabiendo que el abstencionismo puede favorecer a los más inmorales. Si en conciencia no encuentro al candidato puro, debo votar por el menos malo o por algún candidato no registrado.

2.- Es Pecado votar sin conocer, el partido o al candidato como persona capaz y honesta.

3.- Es Pecado vender mi voto, comprar el voto, robar votos. El voto del miedo. Presionar el voto con amenazas o con dádivas e imponer el voto cooperativo, que es anticonstitucional; todo líder tiene únicamente un voto: el personal.

4.- Es Pecado votar a favor de propuestas que apoye el aborto, la eutanasia, la prolongación de la vida por medios extraordinarios (aferramiento terapéutico), la destrucción y la manipulación del embrión humano.

5.- Es Pecado votar por proyectos en contra de la familia monogámica e indisoluble, por proyectos que promueven caricaturas grotescas de familia integrada por personas del mismo sexo; por proyectos que quitan a los padres el derecho de educar a sus hijos.

6.- Es Pecado por quien no respeta la libertad religiosa, de todos y cada uno de los mexicanos, no solo de los católicos.

7.- Es Pecado votar por quienes fomenten las formas modernas de esclavitud: Alcohol, Droga, Pornografía, Prostitución, Secuestro, etcétera.

8.- Es Pecado votar por proyectos de economía salvaje que atacan a la persona humana y el bien común, que dañen la justicia social, la solidaridad y la subsidiariedad perjudicando sobre todo a los más pobres.

9.- Es Pecado no saber ganar, considerar como enemigo a quién vota distinto a mí, ser prepotente, no trabajar para los demás y trabajar únicamente para mi grupito.

10.- Es Pecado no saber perder, ni aceptar la realidad, no reconocer mis debilidades, perder el ánimo, no colaborar con la autoridad legítima para lograr acuerdos comunes y prepararme para la próxima campaña.

El Obispo aseguró que concientizar no es lo mismo que inducir ya que el Pueblo tiene que optar por la vida, por la familia, por la divinidad y por la paz; en este contexto recordó que la iglesia católica tiene como misión iluminar el camino de sus fieles todos los días del año y no solamente en los tiempos electorales.

Florencio Olvera Ochoa agradeció, en primera instancia, a Dios por la Misericordia que ha tenido cada día y en cada instante; así como la ayuda que ha recibido por parte del Obispo Emérito Mario de Gasperín, así como el obispo Diocesano de Querétaro Faustino Armendariz Jiménez.

