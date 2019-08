No a la despenalización de la marihuana

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Noticias

Ante las declaraciones del diputado Raúl Chávez Nieto, Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de la LIX Legislatura local, en el sentido de la legalización de facto de la marihuana, de su uso lúdico o recreativo, con fines de disminuir la violencia y combatir la delincuencia; el titular del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Guillermo Tamborrel Suárez, aseguró que esta medida fomentaría los índices delictivos y de adicciones en menores de edad.

Durante rueda de prensa en San Juan del Río, comentó que la marihuana produce un daño terrible, y en vez de que vayan a reducir los índices de consumo, incrementaría la violencia, ya que dicha droga presenta las características que para alcanzar el efecto se debe consumir cada vez más; un consumo creciente hace que los menores de edad, migren a consumir a otro tipos de droga, razón por la que dijo, que es una de las caras más dolorosas de la violencia impulsada por el consumo de la marihuana que destroza la vida de muchos millones de adolescentes.

“No comparto en lo más mínimo lo que están impulsando los diputados morenistas, no dudo que la intención sea la de abatir la delincuencia organizada, estamos con los índices más altos como: homicidios dolosos con el tráfico de drogas, es importante decir que esta violencia no va a disminuir con la legalización de la marihuana, esta experiencia ya se ha vivido en otros lugares, como: Holanda, Uruguay, en Colorado en USA, en donde los índices delictivos se han disparado en el momento que se han flexibilizado las políticas públicas en contra de la marihuana; entiendo que el diputado Chávez Nieto es joven y que se está basando en una iniciativa que presenta el diputado federal de Morena Jorge Montes Nieves, pero no es la solución”.

Aseguró que hasta el momento tanto el diputado Raúl Chávez Nieto como Jorge Luis Montes, no han tenido un acercamiento con el CECA, por lo que hizo el llamado a los funcionarios a acercarse a la dependencia, para conocer a fondo la información y con ello tomen mejores decisiones.

Guillermo Tamborrel, comentó que de darse este fenómeno el consumo de marihuana incrementaría, pues dijo que en la actualidad en las secundarias uno de cada 10 alumnos la consume siendo un 2.5%; mientras que en las preparatorias el problema se agrava con el 9.7% y en las primarias es de 02%, considero que los índices son altos.

“Es lamentable que un menor vea truncado sus estudios porque el papa o la mama destinaron los recursos que necesitaba para sus útiles escolares para la compra de droga, ocasionando destrozos en su vida y posteriormente estas personas se convierten en extorsionadores, vendedores de narcóticos, fomento a la prostitución, la persona se vuelve agresiva, al menos en Querétaro 7 de cada 10 delitos son cometidos por usuarios de las drogas, y con dicha iniciativa todo esto va aumentar”.

