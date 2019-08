Niños premian la diversidad

EL UNIVERSAL

A Macarena Achaga le gustaría que la película de Las Juliantinas, que arranca en noviembre, fuera dirigida por una mujer. La actriz, junto con Bárbara López, quienes este sábado ganaron el Blimp en los Kids’ Choice Awards México (KCA México), conformaron la pareja lésbica en “Amar a muerte”, convirtiéndose en fenómeno social.

La película que estará bajo la producción de Lemon Films y Videcine, indica, será una secuela de la serie, en donde verán conflictos por las que atraviesa cualquier pareja.

“Se viene conmovedora. Nos encantaría que una mujer fuera la directora, la verdad, algo así estaría chido para estimular; supongo no que no haya (realizadoras mexicanas), más bien el puesto es el que no está disponible e igual, si lo generamos, aparecerán”, indica Achaga, quien dice que la serie irá lenta.

Triunfa la sexualidad. El amor lésbico gay arrasó en el Auditorio Nacional, cuando La Juliantina y Los Aristemo se llevaron cinco premios en los KCA. Mientras que Achaga triunfó en la categoría de Instagramer Favorito, su compañera Bárbara obtuvo la categoría Chica Trendy.

Joaquín Bondoni, de Los Aristemo, tendrá en casa el reconocimiento de Artista Revelación; mientras, Emilio Osorio Marcos, quien no asistió, presumirá el de Actor favorito. La pareja se alzó, también, con el premio denominado Ship Favorito. “¡Estoy lleno de emociones!”, exclamó Bondoni feliz al momento de recoger el reconocimiento.

“Soy una persona normal y eso creo les gusta”, apuntó en entrevista Achaga, “vivo en un departamento normal, uso Uber normal, voy a restaurantes, cine, sin maquillarme”.

Los ganadores de los KCA México se definen mediante votación abierta online. Así Mario Bautista, intérprete de “Baby girl”, obtuvo el de Artista Nacional Favorito. “Gracias a la gente que ha estado en las buenas y malas, en las altas y bajas”, agradeció el cantante.

Yalitza también. La nominada al premio Oscar por su participación en la película “ROMA”, Yalitza Aparicio, dirigida por Alfonso Cuarón, recibió el galardón Prosocial de Nickelodeon, entregado a celebridades u organizaciones sin fines de lucro por sus acciones que inspiran a la juventud a tener un impacto positivo en sus comunidades.

“Tengo la idea siempre de mostrar que sí se puede, no me gustaría rendirme en ningún momento”, dijo. Señaló que pronto se conocerá su nuevo proyecto.

“Los personajes que me han llegado no siempre son protagónicos, no lo ando buscando, quiero aprender en diferentes áreas, quiero experimentar otras cosas”, señaló.

