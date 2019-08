Nunca quise dejar Camila: Samo

EL UNIVERSAL

“¡Yo no me salí de Camila!”, dijo Samo al explicar que mientras estaba a punto de lanzar su disco como solista, cuando la agrupación estaba tomando una pausa musical, Mario Domm y Pablo Hurtado aprovecharon para regresar al estudio y Samo ya no fue requerido.

El intérprete explicó que nunca abandonó a sus compañeros por ego y que todo empezó por el cansancio y los ataques de ansiedad que manifestaba Domm, lo que desencadenó la pausa indefinida que hizo Camila.

“Las giras fueron muy agotadoras, 28 conciertos al mes. Íbamos a las camionetas y de repente llorábamos, le pasaba a Mario, me pasaba a mí. Eran muy fuertes los momentos que vivíamos, porque éramos un producto que vendía muchísimo”, señaló.

Samo le propuso a Mario que se tomara unos días para que se recuperara. Después se enteró por los medios de comunicación sobre la decisión de Camila de hacer una pausa.

“Me despierta a las seis de la mañana un programa de televisión de Miami y me dicen: ‘Samo, en redes sociales tu compañero dice que hacen un break indefinido, ¿esto es un adiós?'”.

Fue en ese tiempo que le propusieron hacer un disco solista, mientras regresaban y cuando él estaba a punto de sacar su álbum, Camila volvió al estudio.

“Ellos estaban entrando a grabar el siguiente disco de Camila y obviamente no podía dejar mi disco solista en el cajón, entonces ya no fui invitado a Camila después de ese disco”.

Actualmente, el cantante está trabajando de manera independiente y se encuentra promocionando su nuevo sencillo y video “Amor de verdad”, en donde colaboró Sandoval. Se trata de un tema romántico que lleva un mensaje de inclusión.

