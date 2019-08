Lanzan calcetines inspirados en las películas de Tarantino

EL UNIVERSAL

Si tú también estás impaciente por ver “Once Upon a Time in Hollywood”, la más reciente película de Quentin Tarantino, tenemos una noticia que te ayudará a calmar los nervios. La marca Stance ha lanzado una línea de calcetines inspirados en los clásicos de Tarantino, la cual lleva por nombre Quentin Tarantino x Stance Collection. Es así como ahora podrás integrar a tu look un toque de “Kill Bill”, “Pulp Fiction” y “Reservoir Dogs”.

La colección cuenta con 6 diseños diferentes en los que hallarás personajes icónicos como Mia Wallace y Vincent Vega.

Los calcetines inspirados en las películas de Tarantino son unisex, así que también podrías sorprender a tu novio o novia con un detalle muy original. Puedes adquirirlos en tiendas departamentales como Liverpool o tiendas de calzado como Calzzapato, tienen un precio aproximado de 380 pesos.

Comentarios

comments