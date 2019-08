Riesgo latente

Por Marisol Barbosa

Poco más de 10 mil sanjuanenses que viven cerca del río están expuestos a sufrir enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y contagio de enfermedades que transmiten los moscos. La zona que representa mayor conflicto es San Isidro, La Rueda, San Pedro Ahuacatlán así como algunos fraccionamientos en el centro de la ciudad.

De acuerdo a información proporcionada por grupos ambientalistas, es durante esta temporada que el agua estancada en el cauce se convierte en un foco de infección, a ello se le suma la contaminación por las descargas que hacen algunas empresas sobre el río.

Jaime Hernández López, presidente de la asociación civil Pro-rescate del río San Juan, consideró importante que las autoridades municipales y de Salud en el estado tomen medidas para evitar estos riesgos que inician con malos olores.

“El agua al no tener movimiento se estanca, se pudre y trae fauna nociva como los mosquitos, cerca del río hay poco más de 10 mil personas que pueden estar en riesgo, es necesario que las lluvias sean más constantes para que el agua tenga un buen cause y no se quede estancada”.

Reconoció que esta problemática se ha agravado en los últimos 30 años, periodo en que comenzó a contaminarse el río.

Dijo tener conocimiento del proyecto que tiene la administración para ampliar la planta tratadora San Pedro Ahuacatlán 2; sin embargo, dijo que estas acciones deben ir aparejadas en la limpieza constante del río.

“Son décadas de contaminación en el río y apenas se están tomando acciones, tenemos confianza en que la ampliación de la planta tratadora de agua ayudará, pero también resulta urgente la recuperación de espacios y verificar que no existan descargas clandestinas”.

El entrevistado recordó que se han hecho trabajos de limpia en mil 300 metros lineales de río, tramo que comprende la zona urbana; sin embargo dijo, que está pendiente mejorar la situación, ya que se requiere de más personas que colaboren en la limpieza.

