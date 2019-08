Compran casa de Ye Gon en 102 millones de pesos

El Universal

Ciudad de México.- El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) vendió en 102 millones de pesos la casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, acusado de “lavado” de dinero y tráfico de drogas.

Durante la cuarta subasta del gobierno federal, el SAE ofertó cinco de los 25 lotes disponibles, con los que recaudó 125 millones 835 mil 524 pesos, pese a que el director del organismo, Ricardo Rodríguez, esperaba lograr una venta mínima de 200 millones de pesos.

La casa de Ye Gon, ubicada en Lomas de Chapultepec, fue la protagonista del evento en el Complejo Cultural de Los Pinos, pues de las 33 personas que compraron las bases para participar en la subasta, siete estaban interesadas en ese inmueble y pagaron un millón de pesos por la oportunidad de disputarlo.

El precio inicial de la casa era de 95 millones 483 mil 510.90 pesos, y aunque el SAE esperaba venderla en 120 millones de pesos, su comprador, quien participó vía telefónica, la adquirió por un precio de 102 millones de pesos, cantidad que servirá para las 544 becas de deportistas, informó Rodríguez. “El destino de lo que se obtenga de la casa se va a destinar a las 544 becas para los deportistas que le están dando mucha alegría a México, que han dado su mejor esfuerzo.

“El objetivo ha sido devolverle a estos deportistas una casa que era improductiva, que solamente estaba bajo la administración del SAE, pero que no se le daba ningún destino”, dijo Rodríguez.

Detalló que el inmueble es de estilo francés, tiene cuatro niveles, planta eléctrica propia, ocho cajones de estacionamiento, una alberca con un domo que regula su temperatura y acabados en mármol y madera, por lo que consideró que el precio inicial al que fue ofrecido era acorde con su valor comercial.

Confió en que sus nuevos dueños destinen el inmueble a alguna fundación o a cualquier fin social.

La casa de Zhenli Ye Gon no está inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP), por lo que el uso de suelo de la misma aún no ha sido definido. Rodríguez aseguró que sus nuevos dueños no tendrán ningún problema para regularizarla, pues contarán con el aval de que el gobierno federal vendió un inmueble sin ningún gravamen.

