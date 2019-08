Pide Cuauhtémoc Cárdenas más claridad en la 4T

El Universal

Ciudad de México.- El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas no quiso calificar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene rumbo o no, pero dijo que le gustaría conocer más las definiciones de la Cuarta Transformación.

En entrevista al participar en el lanzamiento del diálogo ¿Qué hacer?, en el que participan distintos sectores de la sociedad, quien fuera fundador del PRD dijo que quisiera ver más definiciones sobre las políticas económica, internacional, así como en la igualdad y la distribución de la riqueza.

“No, yo no diría que [el gobierno de López Obrador] está sin rumbo, [pero] quisiera conocer más las definiciones; me parece que habría que hacer más públicas las definiciones de cuál es la política económica, cuál es la política internacional, qué se está pensando respecto a la estructuración misma de la sociedad, cómo avanzar en la igualdad, en una mejor distribución de la riqueza. Me parece que será importante que quede claro, a la vista de todo mundo”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas.

