Adolescentes van por los vengadores

Los jóvenes no saben de etiquetas, quizá por ello los Teen Choice Awards no se centran en premiar sólo la música, el cine y la televisión, esta ceremonia se distingue por celebrar y reconocer todo aquellos que le interesa a los adolescentes mediante un tono divertido, en el que lo mismo se premia a un cantante que a una película, una serie y también a influencers.

Este año, uno de los favoritos es la película Avengers: Endgame, que compite en nueve categorías, mientras que Aladdín, su rival más cercano, fue seleccionada en cinco categorías.

En la parte de la televisión los favoritos de la ceremonia, que se llevará a cabo en Los Ángeles, California, son Riverdale, The Flash y Shadowhunters, con cinco nominaciones cada uno.

En la música, es el rapero Lil Nax X, quien con su éxito “Old town road”, se ubica como líder al estar nominado en cinco categorías. También figuran en la lista de los favoritos Taylor Swift, Ariana Grande, Ed Sheeran, Cardi B, Billie Eilish, Panic! At The Disco, 5 Seconds of Summer y los Jonas Brothers, Maluma y Becky G., entre otros.

La youtuber David Dobrik y la cantante Lucy Hale serán las encargadas de la conducción del evento, que se realizará en Hermosa Beach, y que se transmitirá a través de la señal de Warner Channel, a las 19:00 horas México.

Los shows en vivo estarán a cargo del cantante Bazzi; el exponente del rap country, Blanco Brown; la banda de rock OneRepublic; el grupo de pop latino CNCO y el intérprete HRVY.

