Jason Momoa, de superhéroe a salvador de su tierra

El actor estadunidense Jason Momoa, conocido por interpretar al superhéroe de la Atlantis y Rey de los Mares “Aquaman”, en el universo extendido de DC, se manifestó en contra de la construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en Hawái.

Dicha construcción, aprobada por el Board of Land and Natural Resources en 2013, afectaría al volcán Mauna Kea, considerado como la montaña más sagrada para la cultura hawaiana.

Desde que se dio a conocer dicha noticia, las protestas no se han detenido, motivo por el cual su obra se ha suspendido en varias ocasiones.

La colaboración con la localidad es tal, Momoa nació en Nanakuli, Honolulu, y es muy apegado a las tradiciones de la isla, que avisó que no puede rodar Aquaman 2 ya que está tratando de detener una profanación a su tierra natal.

“A la mierda esto. El TMT es 4 veces más grande. Lo siento, Warner Bros. No podemos filmar Aquaman 2. Porque Jason fue atropellado por una excavadora tratando de detener la profanación de su tierra natal. ESTO NO ESTÁ SUCEDIENDO. NO DEJAREMOS HACER ESTO MÁS. Suficiente es suficiente. Vayan a otra parte”, escribió en sus redes sociales.

El mensaje fue acompañado de una foto en la que se ve la construcción de un telescopio de 1992 y el daño ocasionado a la tierra. “El TMT será cuatro veces más grande en tierra indemne. Debemos proteger nuestra montaña asustada de una mayor profanación”, agregó.

El TMT es un gran telescopio reflector terrestre de espejo segmentado, que ofrecerá una visión (tendrá una sensibilidad 10 veces superior a los ya conocidos) de los lugares más profundos del universo. Con este aparato los científicos podrán explorar cómo es que se formaron las estrellas y las galaxias, además de descubrir si hay vida fuera de nuestro Sistema Solar.

Con el rechazo de los nativos de Hawái se ha abierto la posibilidad de que España, en específico La Palma, albergue la construcción.

