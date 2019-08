Cristina Rodlo mexicana que destaca entre japoneses

Notimex

Participar en una serie donde el elenco se compone principalmente de actores japoneses, fue una posibilidad que la mexicana Cristina Rodlo nunca imaginó, pero lo logró tras participar en un “casting” cuyo proceso tuvo una duración de cuatro meses.

“Fueron varios ‘callback’ y en el último se buscó que tuviera química con el protagonista Derek Mio (Chester Nakayama). De lo contrario, no lo hubiera logrado por más buen papel que hubiera hecho”, comentó Rodlo.

The terror: infamy es una serie ambientada en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. La historia se desarrolla a partir de extrañas muertes que acosan a una comunidad japonés-estadunidense. En esa atmósfera, un joven deberá hallar la forma de combatir a una entidad malévola.

Bajo ese contexto, Cristina Rodlo interpreta a ”Luz Ojeda”, una joven estadunidense de origen mexicano que vive en Boyle Heights con su hermano y su padre. Estudia enfermería en la Universidad Comunitaria de Los Ángeles, donde conoce a “Chester”, quien asiste a clases de fotografía.

Aunque su familia busca que ella se convierta en monja, el destino le tendrá reservado otro estilo de vida cuando comience una relación con “Chester”.

“Todo inicia con el ataque de Pearl Harbor, una historia que al menos yo no conocía como tampoco sobre los campos de batalla en el pacífico sur.

Dentro de estos acontecimientos reales, se mezcla la fantasía y el terror cuando una mujer japonesa llega para hacer travesuras.

“En específico, viene a vengarse de la familia de ‘Chester’. El noviazgo entre nosotros será difícil porque nuestras razas no pueden mezclase, está prohibido por la sociedad. Pero como son jóvenes, creen que el amor lo puede lograr todo”, explicó en conferencia de prensa.

Cristina Rodlo, quien ha sobresalido por su trabajo en producciones como Miss Bala y El vato, entre otras, dijo que al inicio le causaba inseguridad actuar en una serie de época, pero ya con el vestuario, el arte y la gran producción, todo fue más fácil.

“Cuando me dijeron que yo sería una de las protagonistas, me emocioné mucho porque soy una minoría que destaca entre japoneses y americanos. Y me puse más contenta cuando supe que Ridley Scott sería el productor ejecutivo, pensé que mi currículum se vería increíble con su nombre”.

Consideró que más allá del horror que se retrata en The terror: infamy, es una historia que debe contarse porque solo conociendo las acciones que se cometieron en el pasado, se puede cambiar el futuro para bien.

“Nunca habíamos visto que una mexicana se enamore de un japonés, eso no es común y me parece increíble que estemos cruzando las fronteras de esa manera”, destacó.

Platicó que el género del terror no es nuevo, pues siempre ha sido fan de las películas de miedo. Incluso, organizaba maratones de fin de semana con sus amigas para ver todas las producciones posibles y asustarse juntas.

“Tenía un concepto muy diferente acerca de estas películas. Yo pensaba que se filmaban de una forma y resulta que no, que es completamente diferente a como la estamos viendo. En mi caso, muchas veces tuve que imaginarme lo que ocurría a mi alrededor y nos moríamos de la risa.

“El personaje de Kiki Sukezane (Yuko) estaba sola todo el tiempo y nosotros nos teníamos que imaginar lo que ella hacía, pues no la veíamos, filmábamos en tiempos distintos”, mencionó la originaria de Torreón, Coahuila.

La segunda temporada de The terror: infamy se estrenará el 12 de agosto próximo con 10 capítulos. La serie es distribuida internacionalmente por AMC Studios y se presentará en los Mercados Globales de AMC así como en Amazon Prime Video.

