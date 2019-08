MARVEL CELEBRA EL “SPIDERMAN DAY”

EL UNIVERSAL

Uno de los súper héroes más queridos en todo el mundo es Spider-Man y eso ha provocado que el amigo y vecino de Nueva York tenga su propio día, el cual han celebrado este jueves los usuarios en redes sociales.

Fotografías de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland son algunas de las imágenes que han circulado en redes para celebrar al héroe que ha vencido a villanos como el Dr. Octopus, el Duende Verde, Venom, Carnage y el Hombre de Arena, por mencionar algunos.

Sin embargo, también han circulado los nombres que se han puesto bajo el traje de Spider-Man: Peter Parker y Miles Morales, este último quien releva al primero tras su fallecimiento.

Esta historia es recordada en un video que publicó Marvel en su cuenta de Twitter y donde repasa 10 trajes que ha usado “El Hombre Araña” desde su creación.

El clip inicia con Peter Parker sentado ante una máquina para coser terminando el primer traje de Spider-Man, el cual apareció en 1962 y se le llamó ” Classic Suit”. Al que le sigue, creado en 1966, le quitaron las telarañas que tenía en la axila como una actualización.

No obstante el gran cambio llegó en 1984 con el “Symbiote suit”, que es cuando el simbionte proveniente del espacio se adhiere a Peter y tiene que quitarlo de su cuerpo con el sonido de las campanas, aunque esto generaría la creación de su archienemigo “Venom”.

Aparecen también el “Armored Suit”, de 1993, capaz de resistir disparos; el ” Scarlet Spider Suit”, de 1994, con un look muy casual; el “Iron-Spider Suit”, de 2006, que le creó Tony Stark con varias sorpresas tecnológicas; y el “Future Foundation Suit”, de 2011, entre otros.

En 2011 es cuando Miles Morales suple a Peter Parker e invierte los colores clásicos de Spider-Man, esto tras el fallecimiento del primer hombre que comprendió que “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Spider-Man apareció por primera vez en el mundo de los cómics en el número 15 de “Amazing Fantasy”, el 5 de junio de 1962, durante la llamada Edad de Plata de los Cómics. La creación de Stan Lee y Steve Ditko adquirió un año después, en 1963, su propia serie de publicaciones, la cual concluyó en noviembre de 1998: “Amazing Spider-Man”.

El número 15 de Amazing Fantasy presentó la historia de Peter Parker, un estudiante que es mordido por una araña radioactiva y adquiere los poderes y habilidades de un arácnido que busca fama, pero tras la muerte de su tío, Ben Parker, comprende la responsabilidad de sus poderes con el lema: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Amazing Spider-Man fue lanzado en marzo de 1963 y finalizó en noviembre de 1998. En el primer número se aborda una vez más la forma en que Peter Parker se transforma en el arácnido y después, tras la ausencia de su tío, continúa en el mundo del espectáculo como Spider-Man, el cual es repudiado por J. Jonah Jameson, director del periódico Daily Bugle y padre del astronauta John Jameson.

Cuando el hijo de Jameson despega en un cohete, Peter, quien estaba como espectador, se percata de un error en el sistema de guía y logra poder ayudarlo reemplazando la pieza defectuosa rápidamente.

Sin embargo el mundo sigue en su contra por las publicaciones críticas que le hacen en el Daily Bugle.

Las aventuras del arácnido tuvieron tanto éxito que causó sorpresa cuando por primera vez el héroe llegó a la pantalla grande en 2002 interpretado por Tobey Maguire, dirigido por Sam Raimi.

La película representó la llegada del vecino de Nueva York al cine y permitió a nuevas generaciones conocer su amor por Mary Jane Watson, su primer acercamiento con la familia Osborn y su lucha con su antítesis, el Duende Verde.

Salieron otras dos películas protagonizadas por Maguire. La última bajo este actor llegó en 2007 cuando apareció el “simbionte”, la criatura que poco después también llevó a conocer a otro de los enemigos más esperados, Venom.

Pasaron cinco años para que la franquicia fuera renovada con un nuevo actor, Andrew Garfield, quien ganó nuevos adeptos para “El Hombre Araña” y renovó su imagen con coreografías más frescas y una parte de la historia que no había aparecido en la saga anterior, su relación con Gwen Stacy.

Tom Holland relevó a Garfield en el traje de Spider-Man en 2016 cuando el Universo Cinematográfico de Marvel estaba muy consolidado con héroes como Iron Man y Capitán América.

Los meses previos de la cinta los fieles de la compañía y de “El Hombre Araña” morían por conocer la interpretación de Holland, incluso en el primer trailer de “Civil War” se omitió su aparición, pero cuando llegó a los cines causó aplausos y un buen recibimiento que continuó con “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Far from home”. “Spider-Man: Far from home” rompió el récord como la película más taquillera de Spider-Man, además que terminó con la 4 Fase del Universo Cinematográfico de Marvel.

Comentarios

comments