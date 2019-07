Se cumplen los objetivos, aun las vicisitudes que vivimos: JMGT

Por Luis Montes de Oca y

Rubén Pacheco

Noticias

La estrategia de seguridad está muy clara desde el inicio de la administración —respondió el secretario de la SSC, Juan Marcos Granados Torres, al ser cuestionado sobre la implementación de nuevas estrategias ante los hechos violentos recientes en la entidad— y está basada en el Programa Estatal de Seguridad.

Precisó que no se están haciendo las cosas distintas en materia de seguridad del viernes en que fueron asesinados los dos policías estatales en Ceja de Bravo, Huimilpan, sino que se están haciendo distintas desde que inició esta administración, que eso es lo que cambia el rumbo, esa es la diferencia con cualquier otra administración, incluso con muchos estados de la República.

Explicó que trabajar con estrategia implica, tener la certeza de lo que estamos haciendo, marcar muy claro el rumbo, como ha mandatado el gobernador y tener muy preciso cuáles son los objetivos.

Estos objetivos se están cumpliendo, aún con las vicisitudes que hemos tenido y no solamente la desgracia de haber perdido dos compañeros el viernes, hemos enfrentado cosas complicadas, situaciones que han impactado a los queretanos como es la muerte de dos personas, dueños de una joyería, por citar algunos ejemplos.

Por supuesto que estas situaciones nos mueven, pero la estrategia está muy puntual y debido a eso tenemos el estatus que tiene actualmente Querétaro.

—Secretario una de las preocupaciones de Noticias es como colaborar para enfrentar el fenómeno de la inseguridad, pero la percepción de inseguridad existe y es grande y más con eventos como los que hemos tenido y no sólo el del viernes, San Juan del Río es ejemplo de esto, constantemente les tiran cadáveres, pero también son autosuficientes en esto y ante los hechos su voz es fundamental.

—La percepción —dijo— es nacional, es una sensación de las personas, por supuesto pasan cosas, pero las estamos atendiendo. La gente, a través de los medios, por supuesto que recibe lo que está sucediendo y los medios están haciendo un gran esfuerzo, pero también hay que tener en consideración que no sólo son los medios, hablamos también de las redes sociales que tienen muchas cosas que nos pueden generar situaciones irreales, como lo que está sucediendo en otras partes del país, lo que está pasando en otros estados y países y que se vuelven virales en Querétaro y no suceden aquí.

Nosotros atendemos lo que sucede en Querétaro, a la gente ante el fenómeno de inseguridad, que efectivamente es un tema de percepción, pero hacemos las cosas de la manera más correcta, primero entregando las cosas con verdad.

Muchos estados tuvieron reclamos de una organización civil, porque los números de delitos de alto impacto como es el homicidio y el secuestro los estaban maquillando y todo mundo lo entendió. En Querétaro no solamente estamos recibiendo lo que está pasando, sino incluso, vamos con una tableta a la casa, al domicilio donde se está presentando el evento delictivo y fomentamos la denuncia y por supuesto genera mayores registros de denuncias, voces y comentarios negativos de que se está desbordando la inseguridad. Pero no hay tal, lo que está pasando es que se registra lo que pasa. Las malas noticias en Querétaro no se pueden ocultar.

Solicitamos a los medios de la manera más respetuosa que sean responsables en el manejo de información, a los usuarios de las redes sociales, estamos tratando de llegar a ellos a través de programas como el 10X100, que implica decirle a los ciudadanos lo que queremos de ellos y es que participen de manera activa denunciando, pero si no lo pueden hacer que contribuyan con su propia seguridad cumpliendo con la ley: no tires basura, no te pases los altos, paga tus impuestos, estacionarse bien, no te pelees con el vecino, pero si pueden participar, mejor aún.

Añadió que más de 40 mil personas han sido impactadas con este tipo de eventos, que han estado escuchando la necesidad que tienen de que los servidores públicos los escuchemos y la necesidad que tenemos nosotros de escucharlos. Es muy importante el incremento de llamadas al 911, es fundamental.

Se dan casos, claro que se dan, nos están desbordando, claro que no. Estamos afortunadamente, consiguiendo el apoyo de la ciudadanía.

El mejor evento —señaló— lo tenemos con este desgraciado evento del viernes pasado: perdieron la vida dos policías y en cualquiera otra parte del país hubiera sido motivo de escarnio de la propia sociedad. Aquí en Querétaro no, estamos encontrando voces de solidaridad de luto, porque son dos policías preparados, que pertenecían a una corporación de mucho prestigio y no solamente de ahora, sino de mucho tiempo atrás, porque tenemos una gran hermandad entre policías, una gran coordinación, hay una mística y los muchachos los dicen: La vida y el arma al servicio de Querétaro y lo han demostrado desde siempre, pero ahora lo han tomado de una forma apasionada, porque saben que el gobernador Pancho Domínguez está presente, no solamente en el evento luctuoso o apoyando a las viudas, a los deudos, sino desde el primer día de la administración y no sólo a la Policía del Estado, sino también a la FGE y a los policías municipales, con el incremento de mejoras salariales con el 10% a los policías; la entrega de reconocimientos a los oficiales, el mismo ejercicio de que la sociedad organizada, la gente de pie, los que nos escuchan, los que forman parte de las redes sociales que participaron de manera tan activa, no solamente enviando el pésame sino mandando esos mensajes de aliento.

En Querétaro somos más los buenos y a estos dos héroes, la mejor manera de honrarlos es que se reconozca el trabajo que están haciendo.

Al cuestionársele si la seguridad en el estado estaba garantizada o si era arriesgado decirlo, respondió: lo que te puedo decir es que estamos trabajando en ello, con toda pasión y ahínco, con todo el esfuerzo y no sólo el gobernador, también los 18 presidentes municipales, los delegados federales, desde el secretario técnico del grupo de coordinación federal, el comisario de la Policía Federal, la comandancia de la 17/a Zona Militar, el del Centro Nacional de Inteligencia. Todos ellos nos reunimos todos los días para analizar lo que está pasando en términos de delitos, federales, estatales y municipales.

Lo que hacemos es trabajar con todo el esfuerzo y cumpliendo cabalmente con la estrategia del gobernador y con un elemento adicional con el que no contábamos al principio de la administración: derivado del programa 10 X 100, estamos convocando a los ciudadanos y tenemos cada vez más fuerza ciudadana que nos dice lo que está pasando en las calles, por ello tenemos una gran cantidad de cateos, de denuncias que se han incrementado un 12%, denuncias efectivas, enviándonos por nuestras redes sociales lo que pasa, las fotografías y así fue con este lamentable caso, fue una denuncia ciudadana.

El grupo de personas de Durango que querían establecer aquí y derivado de la investigación de la FGE, se obtuvieron los cuatro cateos y se aseguraron a las cuatro personas.

No estamos haciendo algo diferente después del viernes, lo hemos hecho durante tres años y 10 meses, trabajando para consolidar el tema de Justicia Penal Acusatorio, que es un referente a nivel nacional.

Destacó que las policías municipales y la Estatal, son los primeros respondientes para atender a las víctimas y son atendidos en delitos patrimoniales en un 60% de manera directa, por medio de una tableta electrónica.

Añadió que en tecnología el gobernador Francisco Domínguez, le ha invertido mucho dinero en la parte tecnológica y como ejemplo está la Creación del CQ (Centro de Información y Análisis sobre Seguridad CIAS-CQ) con unos 681 millones de pesos.

En lo normativo destacó el gran apoyo de la Legislatura, con una propuesta de reforma constitucional, 150 leyes, entre las del Poder Legislativo, las del Ejecutivo (reglamentos y protocolos) y toda esta esta situación derivada de considerar que en Querétaro la Seguridad es un derecho humano.

El tercer esquema es la profesionalización, con un modelo que implica que todas las instancias de seguridad y no solamente municipios y estado, sino inclusive, Fiscalía General del estado, Sistema Penitenciario y por disposición de la Constitución y de la ley general del estado de Querétaro, intervienen varias dependencias de gobierno, que no son propiamente de seguridad: Educación, Salud.

