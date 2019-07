No creo en la censura: Amat Escalante

EL UNIVERSAL

La nueva temporada de “Narcos México”, con Diego Luna y Tenoch Huerta, tendrá más sensualidad que la anterior, asegura su realizador, Amat Escalante.

El también director de “Heli” y “La región salvaje” tuvo a su mando cuatro de los episodios que muestran la historia de ese problema en México, surgido en los 80, con personajes como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo.

“Creo que usan una mezcla de humor, drama, sangre, romance y todo para encantar a todo el mundo, es popular la serie en la India, gusta mucho en Europa”, comenta.

“Leí mucho del tema, es algo que me interesa, así que busqué cosas de la época”, agrega.

Amat fue contactado desde la temporada anterior por sus creadores tras ver “Heli”, cinta que retrataba la injusticia y los efectos del narcogobierno.

Ahora mismo se ha generado una controversia con las series que tocan el tema. Mientras Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló en su momento que afectaban la imagen de México, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, defendió su hechura.

“No creo en la censura”, expresa Escalante a pregunta expresa.

“Los inicios del cine tuvieron una película de robo (‘El gran robo del tren’, 1903) y a este, como al crimen, a la gente le gusta verlos y ver cómo se libran (los maleantes), yo no podría decir si sí o no (hacerlas), es lo que es, pero no debe faltar libertad de expresión”, agrega.

Por ahora, el director de “Los bastardos” se encuentra escribiendo su nuevo filme con su hermano. “La región salvaje”, el más reciente proyecto, ha gustado en Japón donde se vende y renta mucho, señala.

“Espero que en algunos años se pueda hacer la nueva película; en cine tardo años, aquí fue de meses; lo que sí es que quiero hacer la próxima aquí mismo en Guanajuato, hay muchos temas que contar”, apunta Escalante, quien asistió a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

