Eduardo, de casting casual a huachicolero

EL UNIVERSAL

A sus 14 años de edad, Eduardo Banda se encontraba trabajando en el mantenimiento a una escuela de teatro, cuando le dijeron que si quería pasar al casting de una película.

El irapuatense no sabía que era eso, pero pasó alentado por su padre y de pronto, frente a una cámara, le comenzaron a preguntar datos como su nombre. “Pensé que me estaban bromeando, me pregunté: ‘¿este vato qué onda?’, pero lo hice”, recuerda.

Este viernes, casi tres años después, fue una de las figuras del Festival Internacional de Cine de Guanajuato al estrenarse “Huachicoleros”, ópera prima de Edgar Nito, en la cual interpreta a un adolescente de escasos recursos enamorado de una chica a la que para conquistarla decide regalarle un iPhone. Sin dinero, ingresa a la actividad de robar gasolina, sin pensar en las consecuencias que le traerá.

Parece que seguirá el mismo camino de Yalitza Aparicio, de “ROMA”, y Gabriel Carbajal, de “Chicuarotes”, actores naturales, pero que han captado la atención de prensa y público.

Comentarios

comments