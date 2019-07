Muere Rutger Hauer

Notimex

El actor holandés Rutger Hauer, quien destacó por su personaje de “Roy Batty” en la película de ciencia ficción Blade Runner de 1982, falleció a los 75 años después de padecer una breve enfermedad que no se reveló.

De acuerdo con el portal Hollywood Reporter, Hauer falleció el pasado 19 de julio en su natal Holanda y este miércoles se llevó a cabo el funeral, informó su representante Steve Kenis, quien describió a Rutger como “ un hombre maravilloso y un actor fantástico”.

Rutger Oelsen Hauer nació el 23 de nero en Ultrecht, Holanda, sus padres Teunke y Ared eran dos actores de teatro local. En 1981 participaría en su primera producción hollywoodense, Halcones de la noche, del director Bruce Malmuth, en la que compartió créditos con Sylvester Stallone.

Al año siguiente para el actor rubio, ojos azules, alto y robusto llegó la oportunidad de interpretar a “Roy Batty”, el líder de una banda de replicantes, que combatía contra “Deckard”, interpretado por Harrison Ford. En Blade Runner, pronunció uno de los discursos más famosos del cine titulado “Lágrimas en la lluvia”.

En su filmografía se registran más de 170 películas, entre ellas Nighthawks, The Hitcher, Batman Begins y Sin City; además participó en varias series americanas como Alias y Smalville.

En 2007, Rutger publicó el libro “All Those Moments: Stories of Heroes, Villains, Replicants and Blade Runners” junto a Patrick Quinlan.

