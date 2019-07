Celebran Tercer Día Nacional del Voceador

Piden a la federación reconocer su esfuerzo

Diego Armando Rivera

Noticias

En el marco de la conmemoración del Tercer Día Nacional del Voceador, en donde se otorgó un reconocimiento al periódico Noticias por sus 46 años de circulación diaria, el secretario general de la Asociación Nacional de Uniones de Voceadores de Periódico, Libros y Revistas de la República Mexicana, Héctor Molina Cepeda indicó que siempre tienen que salir a ganar el sustento para su familia y quieren que eso lo reconozca el Gobierno Federal.

Héctor Molina Cepeda reconoció en el Periódico Noticias, la edición diaria con mayor circulación en la el estado de Querétaro, por ello refrendó el compromiso de los voceadores con esta casa editorial.

En su discurso hizo un llamado al gobierno federal a ofrecer a los voceadores de la República Mexicana un ambiente y condiciones laborales justas.

“Ya es momento de que se le haga justicia a la labor del voceador; a lo mejor ganamos bien, pero no tenemos atención médica, a lo mejor ganamos bien, pero no tenemos vivienda, a lo mejor ganamos bien, pero no tenemos finalmente un sustento alimentario suficiente”.

Dijo que saben de su existencia pero no han volteado a verlos y quieren que eso ya ocurra, pues es una exigencia nacional hacia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

También aseguró que están hartos de gobiernos insensibles que quieren quitarlos de lugares en donde han estado por décadas trabajando en apoyo a las mejores casas editoriales de la entidad y el país, a través de una acción noble, el fomento a la lectura y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

En su discurso Jefa de la Mesa de Redacción del periódico Noticias, en representación de la Presidente y Director General del Periódico Noticias de Querétaro, Aida Garfias Torres, Tina Hernández, agradeció a los voceadores por el reconocimiento recibido para esta casa editorial.

Aseguró que su labor es indispensable para que la ciudadanía esté bien informada pues son parte de la cadena de trabajo en la que se incluye a reporteros, editores, fotógrafos, diseñadores y los mismos voceadores.

El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, indicó que su trabajo le permite a la sociedad saber que pasa en su país y el mundo entero, lo que hace y no hace su gobierno.

“Por eso y por mucho más, desde el municipio de Querétaro, a título personal y a nombre del Presidente Municipal, Luis Bernardo Nava, gracias, muchas gracias por su esfuerzo, su compromiso”.

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Fernando Macías aseguró que no se puede entender la historia de Querétaro y del país sin la labor de los voceadores.

“Son parte de nuestro legado histórico; entonces, de verdad, es un gusto enorme compartir este momento tan importante en el día del voceador con todos ustedes”.

El diputado local, Agustín Dorantes, les aseguró que podían contar con ellos para poder cumplir sus exigencias.

La bienvenida la dio Karina Romero Moreno, secretaria general de la Unión de Voceadores del Estado de Querétaro.

En este marco se entregaron reconocimientos a sus compañeros: Rafael Álvarez Martínez por 60 años de servicio; a Juana Catarina Hernández, Salvador Sánchez Sánchez y María Asunción Esther Sánchez por 40 años de servicio; a Margarita Olvera Hurtado por 35 años; a José Garrido Rodríguez por 29 años; a Andrea Reséndiz Ramírez por 28 años, y a Alejandro Urrueta Arellano por 25 años.

Entre los asistentes hubo voceadores de estados como Nuevo León, SLP, Yucatán, Puebla, Saltillo, Morelia, Irapuato, San Juan del Río, Baja California Norte, Hidalgo, Cuautla Morelos, Querétaro, Tabasco, Chilpancingo, Culiacán, Guerrero, Iguala, Jalisco, Veracruz, Zacatecas, Morelos, Estado de México y Tamaulipas.

Comentarios

comments