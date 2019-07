Fe, devoción y gratitud en su camino a la Basílica de Guadalupe

Maricruz Rubio

NOTICIAS

Más de 16 mil mujeres queretanas se unieron este fin de semana en San Juan del Río en su peregrinar hacia el Tepeyac.

60 años de esta peregrinación se celebran este 2019 y como cada año, sus integrantes dan muestra de la Fe, devoción y gratitud profesada a la Virgen María de Guadalupe.

“Vamos con mucha fe y con mucho gusto a ver a la Virgencita que nos está esperando; hace un año tenía a un hijo bien malo y le prometí que me permitiera llegar a sus plantas y mi hijo ahora se ecnuentra bien, tengo ahora otro enfermo y voy con mucha fe, porque se que me lo va a cuidar y a curar (…) Voy a seguir visitándola todos los años que me permita venir”, señaló la señora Juana Torres

Procedentes de la capital de Querétaro y de la zona Serrana, las integrantes de la familia Oviedo Uribe se unieron en San Juan del Río para continuar su camino hacia la Basílica de Guadalupe.

“Toda la familia viene en la peregrinación, todos tenemos la misma fe y el gusto de llegar cada año a la Basílica, cada año este evento esta programado en nuestra vida, mi hermana y yo venimos desde los 6 años de edad, y de eso hace ya 50 años, mis hijos y sobrinos vienen también desde chiquitos, para nosotros es un júbilo el que haya familia que siga despues de nosotros” explicaron.

Originarias de Cadereyta, Maritza de 16 años de edad y Guadalupe de 25 años se unieron este año a la peregrinación para agradecer a la Virgen de Guadalupe.

“Es la sexta ocasión que participamos en la peregrinación, habíamos dejado de asistir en años anteriores pero este año nos sumamos nuevamente para agradecer a la Virgen (…) Esperamos que nos vaya bien en el camino, nuestros papás son peregrinos, ellos vienen en la columna de los hombres”, comentaron.

Comentarios

comments