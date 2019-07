Para cantar, Vadhir se quita el Derbez

EL UNIVERSAL

El cantante y actor Vadhir se quita el apellido de su padre Eugenio Derbez en su faceta como cantante. Dice que de esa manera se deslinda de su trabajo como actor y que también le permite hacerse de un nombre solo, ya que nadie de su familia lo ha ayudado y todo lo ha hecho por sí mismo.

“Si se fijan en el lado musical, en las redes estoy como Vadhir nada más; la decisión fue tomada por mí, porque hay un estigma y un recelo de la gente cuando uno pasa de la actuación al canto y yo quiero demostrar poco a poco que no es nada arreglado”, comentó Vadhir.

Además, considera que su nombre sin el apellido es lo suficientemente original y único para dejar huella en el espectáculo.

“Todo en la música lo estoy manejando como Vadhir, se me hace que mi nombre es lo suficientemente único, es como decir Shakira, es algo diferente y no necesitaba lo otro; el que sepa quién soy ¡qué fregón! Y el que no… yo sé que todo me lo he ganado solito”, indicó.

El cantante de “Mala” reiteró que su padre no lo ha ayudado pero le ha mostrado lo orgulloso que se siente de él, además ha recibido elogios de Eugenio por su nuevo video “Mi papá no aportó, se lo mostré ya casi cuando estaba en las etapas finales y me lo aplaudió porque me dijo que es muy difícil como actor que se entienda la comedia y el mensaje; me dio excelentes comentarios, está orgulloso de mí”, dijo.

