Rey león siempre será actual: Favreu

En su primera versión “El rey león” fue relacionada con Hamlet, de William Shakespeare: ambas historias hablan de monarcas traicionados por el hermano; de hijos advenedizos que, tras contactar al padre desde el más allá, reciben la fuerza espiritual para retomar el legado y resarcir el orden.

El mensaje no es casual, es casi arquetípico, de ahí que el realizador de la recreación de este 2019, Jon Favreu, no vio la necesidad de modificar esta trama a “nuestros tiempos”.

“Las historias clásicas de Disney nunca han rechazado hablar de las partes difíciles de la vida, como los clásicos”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

“El compositor Hans Zimmer perdió a su padre cuando tenía seis años, y esa vivencia es lo que lo llevó a esto (hacer la banda sonora de ‘El rey león’). Esta película conmueve a todoes porque nos recuerda una pérdida, o si eres joven, te prepara. Yo respeto que Disney nunca ha tenido miedo a estos temas, y suele ofrecer una esperanza al final. No es distracción fácil”.

El 10 julio pasado, Dan Hassler-Forest, especialista del diario “The Washington Post”, criticó a esta compañía por recrear la historia “de una sociedad donde los débiles han aprendido a adorar a los pies de los fuertes”.

“El ‘Ciclo sin fin’ puede hacernos sentir nostálgicos”, comentó en su columna”. “Pero esta escena grandilocuente es también un doloroso recordatorio de la agenda ideológica de la película”.

“Refleja la obsesión histórica de Disney con las monarquías patriarcales, pone a la audiencia frente a leones autocráticos, cuya Roca del Rey literalmente rebaja a los grupos más débiles de la sociedad, una especie de Torre Trump de la sabana africana’”, criticó.

El director reitera que el objetivo de la travesía de Simba —el león que debe recuperarse por la pérdida de su padre y retomar el trono— es más intrínseco, aunque sí ve la necesidad de tener líderes en esta época

“Con la edad te das cuenta de que un líder significa responsabilidad: proteger, ser comprometido, ser el eslabón de una cadena de generaciones. Asegurarse de formar parte de ese ciclo de vida; creo que es un mensaje maravilloso y siempre será actual”, reitera.

En la versión en inglés, “El rey león” cuenta con las voces de Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala) y James Earl Jones (Mufasa); en español, Carlos Rivera (Simba), Fela Domínguez (Nala) y Sebastián Llapur (Mufasa).

