Basura 108 Imágenes De Eniac Martínez Que Llevan Al Razonamiento

Las imágenes de un vaso de unicel, una pared de llantas con piedras o la fauna dieron forma a Basura, libro a través del cual el fotógrafo mexicano Eniac Martínez trata el tema que se relaciona con la sociedad, que es causa y problema de lo que sucede con ella.

“Trato que no se quede en el proceso descriptivo, sino que logre llegar a un momento más vocativo acerca del tema. No me gustaría opinar qué tipo de sentimientos quiero mostrar, sino que la gente tenga su propia lectura del proyecto y saque sus propias conclusiones”, manifestó el autor.

En entrevista exclusiva con Notimex, Eniac Martínez precisó que tras cuatro años de trabajo, Basura tomó forma en un impreso con 108 imágenes sobre un tema árido y difícil de tratar, como muchos otros, y aunque no es una denuncia, pretende fomentar una reflexión sobre lo que sucede, “algo que está ahí, a ojos de todo el mundo”.

Explicó que para este trabajo no fue necesario visitar los 31 estados de la República y la Ciudad de México, aunque sí la mitad; trató de fotografiar las metrópolis más importantes con el objetivo de resumir, pero también de tener una mayor diversidad de imágenes.

En su opinión no es lo mismo fotografiar en Yucatán, en Tijuana, Veracruz o San Luis Potosí, ante lo cual escogió los lugares que hablaran del país en su conjunto y concentrarse en ellos.

“Eniac tuvo la sensibilidad de retratar lo que se le apareciera, nos reta y nos confronta, nos obliga a voltear a ver, nos presenta su profundo compromiso con la profesión. Las tomas están perfectamente realizadas y si le agregamos el contenido, estamos ante una obra de arte”, opinó el fotógrafo Antonio Turok.

Durante la presentación de Basura, el crítico, académico y promotor de la fotografía, Óscar Colorado Nates, mencionó que el libro evidencia la forma de cómo el autor afronta el tema y sus repercusiones.

Comentó que a través de sus obras, Martínez pasa al estado sólido en Litorales, en Ríos se convierte en un fotógrafo líquido, mientras que con Basura se transforma en gaseoso porque habla de lo inmaterial; no puede capturar los olores, pero transmite lo que olió y dónde estuvo.

“Lo que cuestiona es el poder hacer una foto poderosa de un sujeto abiertamente horroroso, este padecer de una montaña de basura en el Bordo de Xochiaca. Es un libro que nos lleva de lo estético a lo ético; es honesto, no endulza lo que no debe ser. No es un libro bellísimo sobre la basura, sino que llama a reflexionar sobre ella”, expuso.

El poeta y periodista Eduardo Vázquez estimó, a su vez, que Eniac Martínez presenta un ejercicio fotográfico, una lectura radical y conducente de un momento desolador, pero que alberga la esperanza de su visión en el tema, que muchas veces no se quiere ver pero que él nos lo trae.

