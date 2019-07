Comerciantes registran bajas ventas en el 2019

El cambio de Gobierno Federal y el retiro de apoyos provoca que el dinero “no se mueva como antes”, aseguró Teresa Paredes

Por Maricruz Rubio

NOTICIAS

Teresa Paredes López, secretaria general de la unión de comerciantes “2 de noviembre y fiestas tradicionales” e integrante de la Mesa Directiva de Federacion Única de Comerciantes en el Estado; señaló que a partir del cambio de gobierno federal y del retiro de distintos apoyos, el dinero no se mueve como antes y las ventas han bajado hasta en un 50 por ciento en comparación con el año pasado.

Refirió que las personas que habitan las distintas comunidades y ejidos colindantes al centro del municipio, han sido por tradición de sus principales clientes, al ser ellos quienes acuden a la cabecera municipal a surtir sus productos y realizar sus compras para toda la semana, sin embargo esta constante ha disminuido desde el último año.

“Sólo Dios sabe cómo le hemos hecho para sobrevivir y seguir pagando rentas porque de las ventas de temporada que han pasado, estuvieron muy bajas, pusimos más ofertas, no subimos el precio pero no nos ayudo (…) A partir de que entró López Obrador y que ha quitado muchos apoyos, el dinero no se mueve, los apoyos de procampo, los apoyos de prospera han sido retirados a la gente, incluso a personas de la tercera edad les han retirado apoyos, entonces si la gente de las zonas cercanas al centro de San Juan no tienen recursos, no se mueve el dinero y las ventas en consecuencia bajan para nosotros”, explicó.

Paredes López refirió que la disminución en los precios de la gasolina sería de gran apoyo no solo para el gremio comercial, sino también para distintos sectores.“Los costos en gasolina no han bajado nada, si hubiera una baja en combustible, se nos reducen los gastos a todos, pero creo que ni en sueños veremos eso”, indicó la lider de comerciantes, quien finalmente explicó que sus agremiados se encuentran con miedo tratando de invertir en artículos alusivos a las próximas temporadas de regreso a clases y fiestas patrias, para poder recuperar un poco la inversión dedicada a festividades anteriores, las cuales reiteró, resultaron fallidas.

Comentarios

comments