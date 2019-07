Trabajan en el rescate y reubicación de abejas

Asociación de Apicultores de San Juan del Río ha retirado más de 80 enjambres de abejas

La Asociación de Apicultores de San Juan del Río sostiene acciones coordinadas con Bomberos Voluntarios y Protección Civil, con el objetivo de realizar la recuperación de panales de abejas y asignarles un lugar propicio.

Muestra de estos trabajos fue el retiro de una colonia de abejas que se encontraba en avenida Corregidora de este municipio, donde derivado de los reportes de los vecinos, Antonio Ugalde, secretario de la Asociación de Apicultores de San Juan del Río, acudió a realizar su retiro.

“Al retirar las abejas de sitios poco adecuados, las personas ya no corren peligro, hay gente que son alérgicas al piquete y esto las puede llevar hasta la muerte, entonces protección civil y bomberos me canalizan este tipo de enjambres y es donde las capturo, para luego darles un nuevo lugar”, explicó el apicultor sanjuanense, quien recomendó a la ciudadanía, el no molestar a las abejas.

“Dicen los vecinos que los niños venían y les ponían piedras en la entrada de su colmena, entonces al hacer eso, la abeja se irrita y con el calor se alborotan más, puede ser una abeja africana o europea doméstica, pero es todo un riesgo el que están teniendo las personas al querer taparlas, molestarlas o matarlas”, indicó Antonio Ugalde, quien a la par destacó que las abejas polinizan el 80 por ciento del planeta, razón por la que si estas llegaran a extinguirse, la raza humana también tendría el mismo destino.

“Hoy por hoy, las abejas están en peligro de extinción, anteriormente tanto bomberos como protección civil las exterminaban, pero ahora existe en Querétaro una ley que las protege (…). Si la abeja llegaría a ser exterminada la raza humana tendría cuatro años de vida nada más”.

En lo que va de este año, la Asociación de Apicultores de San Juan del Río ha retirado más de 80 enjambres de abejas en distintas zonas del municipio. Dicha agrupación está constituida por 29 integrantes dedicados desde hace 35 años a la conservación y fomento apícola.

Cabe señalar que San Juan del Río ocupa el sexto lugar como productor de miel a nivel estatal y la segunda posición como una de las mejores mieles de todo el estado.

