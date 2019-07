Hollywood según Quentin Tarantino

EL UNIVERSAL

La mañana de este viernes, a sólo unos kilómetros de donde en 1969 ocurrió el homicidio a la actriz Sharon Tate, se llevó acabo la conferencia de prensa de “Había una vez… en Hollywood”, con la presencia del director Quentin Tarantino y su reparto Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, partícipes de un filme que aborda el crimen perpetuado por la llamada Familia Manson.

Se trata de una mirada a la ciudad de Los Ángeles desde la óptica de Tarantino, quien es experto en la cultura pop, así como a fín de usar la violencia como medio de expresión. “Siempre había querido trabajar con Tarantino, me intrigaba la idea de visitar uno de sus foros de rodaje. Hubo un momento en que mi agente estaba negociando que termináramos mis escenas más pronto para irme a hacer otros proyectos, lo cual me provocó pánico y me hizo buscar a Quentin de inmediato para pedirle que quería estar todo el proceso. Puedo decirles que incluso aún yo habiendo terminado mi participación, iba a las filmaciones para seguir aprendiendo”, compartió emocionada Robbie, quien interpreta a Tate.

Mientras que DiCaprio y Pitt ya habían participado con Tarantino y fueron convocados para formar la dupla de Rick Dalton y Cliff Booth, un actor venido a menos de los años 50 y su doble de acción que lo acompaña como asistente y hasta chofer. “Tenía mucho deseo de hacer una película que reflejara Los Ángeles, de mi juventud”, reveló Tarantino, de 56 años.

