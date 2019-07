Presentará Francisco Domínguez denuncia por difamación

Por Diego A. Rivera

El gobernador Francisco Domínguez Servién demandará por difamación a Sergio Hugo Bustamante Figueroa, quien denunció al abogado Juan Collado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Luego de que en la audiencia inicial, el denunciante asegurara que se habían utilizado cerca de 10 millones de pesos de Libertad Servicios Financieros para apoyar su campaña electoral, el mandatario estatal indicó que esta es una burda mentira.

“Niego categóricamente la irresponsabilidad burda, mentirosa, que se da a conocer el día de hoy, además de que dice que no le consta que se entregó, está cayendo él mismo en su misma mentira y esto me da herramientas para que como ofendido demande a esta persona por difamación, voy a hacerlo”.

explicó que siempre ha sido un gobernante transparente durante toda su vida y muestra de ello es que fue el primer gobernante en presentar su declaración tres de tres en todo el país y en generar un sistema anticorrupción en todo el país.

“Hoy tener cero observaciones en la Entidad de Fiscalización Federal de la Función Pública de todo el país, yo no sé a dónde quieran llegar, ustedes pueden pedir información pública si mi gobierno llega a si quiera una sola operación con esta Caja Libertad como para decir que había un compromiso, no tenemos una sola relación con esta institución financiera, no voy a dejar que se ensucie mi nombre, me voy a defender”.

Comentarios

comments