Hasta 13 incidentes de seguridad al mes en gasolineras

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Hasta 13 incidentes de seguridad se presentan en gasolineras, 70% se suscita en zona metropolitana.

En nuestra entidad se registran hasta 13 incidentes de seguridad al mes en las gasolineras afiliadas a la Unión de Estaciones de Servicio en Querétaro, esto lo confirmó el presidente de la organización Enrique Arroyo Enzástiga, quien detalló que el 70% de los hechos se presentan en la zona metropolitana 1 y el resto en municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan y Pedro Escobedo.

Al hablar sobre los 4 asaltos que se registraron, en menos de una hora a diferentes estaciones de servicio en la capital de Querétaro, el empresario explicó que ya se tuvo un acercamiento con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar los protocolos de reacción por parte de los encargados de las estaciones.

Señaló que lo robado, en este último incidente, no supera los 15 mil pesos y en parte se debe a que los despachadores tienen la instrucción de no cargar tanto dinero en efectivo, apenas alcanzan un monto determinado lo depositan en el área de administración.

“Los hechos que se registraron la semana pasada fueron graves por la forma en que se registraron los asaltos, me parece que lo más importante a destacar es que ninguno de nuestros colaboradores sufrió lesiones, además de que el monto de lo robado no superó los 15 mil pesos. No es un hecho que se minimice, después de todo al mes nuestros asociados reportan hasta 13 hechos de inseguridad que van desde asaltos con arma de fuego, hasta el hecho de que el conductor se van sin pagar”.

Enrique Arroyo dijo que se generaron convenios con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que, durante esta temporada vacacional, se incremente el patrullaje a los alrededores de las gasolineras; por parte de los empresarios también se generó el compromiso de compartir, de forma más rápida, información videográfica que ayude a localizar a las personas vinculadas con presuntos actos delictivos que puedan presentarse.

