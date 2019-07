Sariñana hace la música que quiere

EL UNIVERSAL

Ximena Sariñana pide que no sólo las figuras públicas tomen acciones sociales para ayudar puesto que, dice, es una responsabilidad de todas ayudar al medio ambiente, los derechos humanos y así cambiar un poco la realidad que vivimos.

“Es importante que tu vida sea destinada a ayudar a una causa porque así me educaron; creo que a veces se les da mucha atención a las figuras públicas para que sean los que se involucren y se les aplaude, lo cual se agradece, pero creo que es más importante que todos tomemos acciones, hagamos cosas más concretas por ayudar al planeta en el que estamos”, comentó la cantante en entrevista con EL UNIVERSAL.

La cantante fue reconocida por sus labores filantrópicas en la pasada entrega de los premios Miaw de MTV, además de que ahora, dice, se concentra también en su nueva faceta como madre.

“Estoy llena de amor por la vida, tener una hija te impulsa hacer todo con una energía recobrada, por lo menos así ha sido mi experiencia y estoy contenta con esta nueva faceta, siento que es una etapa muy productiva en mi carrera, en donde me he dado la oportunidad de visitar todo estos países, de crecer con un disco positivo, que me sacó mi zona de confort y me llevó a posicionarme en un lugar diferente en el mapa musical”, indicó.

Parte de este éxito se debe a que Ximena siempre ha luchado por lo que quiere y ha hecho las cosas que le gustan, a pesar de recibir en ocasiones consejos para que no lo hiciera porque podía fracasar.

“Siempre he ido con mi propio ritmo, antes era el rock, ahora es el reggaetón, la gente siempre va a tratar de encasillarte y llevarte hacia donde ellos creen que es lo que deberías hacer, al final de cuentas debes de ser fiel a lo que tú eres”.

Quien no arriesga no gana y esto lo sabe la cantante, quien ha hecho colaboraciones con artistas de todos los géneros. “Tengo una carrera bastante sólida, con unos fans que son sólidos, que no tienen miedo a probar algo nuevo, hay que seguir con lo que uno se siente bien”.

Y a los comentarios negativos o lo que puedan criticar de ella, no le presta mucha atención. “Tomarse en serio los comentarios no es bueno, sólo cuando son personas cercanas en las que confías para que te den consejos, pero ya tomarte muy a pecho lo que se dice, no, porque son personas que no te conocen y no saben por qué haces las cosas”.

La cantante sigue promocionando su disco “¿Dónde bailarán las niñas?”. “La verdad es que me siento muy feliz de realizar todos estos shows en Europa”.

