Ordenan detener a Lozoya, ahora por caso Odebrecht

Ciudad de México.- Cinco años después de que estalló el escándalo del caso Odebrecht en América Latina, éste por fin llegó a tocar a un exfuncionario de primer nivel en México. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de Control las órdenes de aprehensión solicitadas en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la administración pasada, así como de su esposa, mamá y hermana, por presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña.

Además, la fiscalía giró también orden de captura contra Nelly “A”, propietaria de la casa en Ixtapa Zihuatanejo que presuntamente Altos Hornos de México, S.A., (AHMSA) habría regalado a Lozoya.

A través de una tarjeta informativa, la institución informó que los imputados cuentan con ficha roja de la Interpol, con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Petróleos Mexicanos (Pemex) e indicó que este caso “por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable”.

Resaltó que después de que en 2017 se inició la investigación por el caso Odebrecht en México, y que durante años no obtuvo judicialización, este viernes se lograron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados.

La dependencia federal recordó que el pasado 6 de mayo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró en conferencia de prensa que en menos de dos meses se judicializaría este caso.

“La FGR cumplió con lo ofrecido en el sentido de que en menos de 60 días se realizaría la judicialización correspondiente”, indicó.

La fiscalía señaló que presentó ante el juez de Control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación.

Emilio Lozoya Austin y su hermana Gilda también cuentan con órdenes de aprehensión por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero en la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados. En el mismo caso está Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, quien fue detenido en España y quien hoy se encuentra en libertad bajo fianza tras pagar un millón de euros.

La acusación derivó de que las autoridades hallaron transacciones bancarias en México y el extranjero que consideraron no coinciden con los ingresos de los tres imputados.

En respuesta a esta orden, Javier Coello Trejo, abogado de la familia Lozoya, informó que presentó un amparo contra la orden de aprehensión del extitular de Pemex, y de ahí pretende conocer con detalle de qué se le acusa a cada uno de los señalados y comentó que “con la familia no se mete uno”.

En entrevista con El Universal, el litigante indicó que estas órdenes de captura fueron algo que le sorprendió y que esperará a conocer con detalle las acusaciones que hay sobre sus representados.

“Acudí a poner el recurso de amparo, porque son herramientas que puedo utilizar. Fue algo que me sorprendió, no por Emilio, porque la carpeta -si es que viene de Odebrecht, como dice la FGR- pues eso ya lo sabíamos, teníamos conocimiento, lo que me impacta es que en la carpeta que yo vi, que tengo copias, no aparecen la hermana, la esposa, la mamá, ¿qué les pasa?”, dijo.

“No quiero opinar todavía hasta que no conozca cuál es la acusación, pero, con todo respeto, con la familia no se mete uno. Si se quieren fregar a Emilio, pues ni modo, él fue funcionario público, ¿pero la familia, la esposa, la hermana, la mamá, una señora de 71 años de edad? Es algo injusto”, agregó.

