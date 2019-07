ARTURO EMIGRA PARA DESARROLLAR SU TALENTO

En mi país la danza no tiene apoyo, dice el español Lamolda Mir

Notimex

El bailarín Arturo Lamolda Mir, quien forma parte del Ballet Juvenil de Berlín, afirmó que en España el ballet es considerado más como un hobbie, por lo que decidió emigrar a uno de los países donde se encuentran las mejores compañías de baile: Alemania. En entrevista con Notimex el también integrante de la Escuela Estatal de Ballet, en Berlín, relató que al finalizar el conservatorio en Granada, ciudad donde vivía, buscaba una escuela reconocida a nivel tanto del continente europeo como mundial, y fue entonces que le recomendaron la de Berlín.

“Es verdad que en España el ballet no es tan reconocido como en el resto de Europa, por eso fue que decidí irme a Alemania. Tenemos varias compañías (en su país), pero no tienen el mismo prestigio que en el resto de Europa”, reconoció. Fue así que desde hace dos años se encuentra en Berlín y será el próximo año cuando se gradúe.

En ese sentido, enfatizó que en Alemania hay más oportunidades como bailarín, porque existen muchas compañías y es más fácil conseguir un trabajo. “El ballet es mucho más estricto y enfocado a la vida profesional; a lo mejor en España se da un poco más tipo hobbie, pero a Berlín si tú vas es porque en verdad quieres ser bailarín”, dijo Lamolda Mir durante los ensayos previo a su participación en la Gala de Estrellas Elisa y Amigos.

Al afirmar que su preparación física y alimentación es estricta, constante y fuerte, el bailarín señaló que “cada día tienes que dar tu máximo, no puedes rendirte nunca y tampoco puedes escuchar a gente que te dice que no lo vas a conseguir, porque si tú trabajas al final consigues tus metas”.

Lamolda Mir aspira a entrar al Staatsballett Berlin y aunque lamentó dejar su país natal, mencionó su interés de incorporarse a alguna compañía y seguir bailando.

“Es parte de mi vida, he cambiado todo por ella, hasta me cambié de país y es parte de mi lucha, he conocido a mucha gente mediante la danza y he visitado casi todo el mundo mediante la danza, así que es una parte de mí”, indicó respecto a esta disciplina.

EXITOSO DEBUT EN MÉXICO

ArturoLamolda Mir participó junto con sus compañeros en la Gala de Estrellas Elisa y Amigos, con la coreografía de Marco Goecke, All long dem day, a lado de la bailarina mexicana Elisa Carrillo, pieza que también interpretan en la gala de la capital alemana. “Elisa la vio y le gustó por eso nos invitó para su espectáculo.

Es la primera vez que estoy en México y es una experiencia increíble, porque vamos a aprender mucho culturalmente sobre una ciudad nueva, estamos muy contentos de estar aquí”, dijo. Consideró que este tipo de eventos para los integrantes del Ballet Juvenil de Berlín es una oportunidad de participar en recintos enormes a lado de bailarines importantes de todo el mundo. En particular de México, agregó, me gusta como son técnicamente. “Para nosotros es una experiencia magnífica compartir escenario con las estrellas del ballet, es una motivación ver trabajaralosbailarinesquesonlosmejoresdelmomentoytambiénparticipar nosotros”, relató.

La presentación de dicha coreografía fue una de las más aplaudidas durante la Galaque se efectuó la noche del 2 de julio en el Auditorio Nacional, la cual sorprendió a los asistentes, quienes repitieron los aplausos al concluir el evento que formó parte del Festival Danzatlán 2019, que se repetirá en otras sedes.

