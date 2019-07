En diciembre, México estará blindado contra la corrupción: AMLO

Tiene prisa por fortalecer la 4T “por si el próximo año se tiene que ir”

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses cuando asumió el cargo, y aseguró que a finales de este año el país estará blindado contra la corrupción.

En su informe de actividades con motivo el primer aniversario de su triunfo electoral, aseguró que a más tardar este año se sacará de raíz al régimen corrupto y construidas las bases para la construcción política de México, además de que “posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.

Advirtió que en caso de un regreso del “conservadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo no podría dar marcha atrás a lo establecido y logrado al servicio del pueblo, pues aseguró que este proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.

“Este proceso no tiene retorno, ni un paso a atrás, nada de titubeos o medias tintas”, expresó al dejar claro que en la defensa de las causas de la honestidad, la justicia y la democracia, “no somos moderados, somos radicales”, enfatizó.

Durante una hora y 25 minutos que duró su mensaje, donde estuvo acompañado en el templete por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el Ejecutivo federal aseguró que se han cumplido ya 78 de sus 100 compromisos de campaña.

López Obrador expuso que la salud, la economía y el combate a la violencia, heredados del antiguo régimen, son los grandes pendientes de su gobierno, aunque celebró que está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México y ejemplo de ello es la lucha contra la corrupción y las medidas de austeridad.

Refrendó su confianza al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y ofreció que en su gobierno “no descansaremos hasta saber el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”, Guerrero, desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ofreció avanzar en la reconstrucción de la paz y recobrar la seguridad de los mexicanos con énfasis en el respeto a los derechos humanos y el uso regulado de la fuerza.

“Se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten razias, masacres ni la desaparición de personas. El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos, en vez de ello se garantiza trabajo y bienestar a los jóvenes, se castiga el contubernio y la impunidad”, expresó.

Por otra parte, el mandatario anunció que inició la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, a finales de este mes estará la licitación para construir el Tren Maya y comenzarán los trabajos del aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de que los adversarios quieren pararlo con una “lluvia de amparos”.

“Estamos siendo cuidadosos” en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de “no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal”, mencionó.

También habló de la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, la cual se hizo por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia.

En este contexto, dijo que el espacio en donde se construiría ese aeropuerto se convertirá en un espacio ecológico y se rescatará el lago Nabor Carrillo, además de que comenzó la rehabilitación de pistas e instalaciones en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En materia económica, destacó que el país tiene finanzas públicas sanas y ahora es menos injusta la distribución del ingreso, con lo que hay más desarrollo y bienestar. Además, dijo que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.

Al resaltar la relación que mantiene su gobierno con los empresarios y refrendar su respeto a la autonomía del Banco de México, dio a conocer que este año se invertirán 330 mil millones de pesos en la producción de petróleo, gas, y electricidad, lo cual es 50 por ciento superior al ejercido para el mismo rubro el año pasado.

En su mensaje, que en todo momento fue respaldado por los asistentes, reiteró su compromiso con evitar la utilización del “fracking” en la extracción de hidrocarburos.

“Estamos por definir si se constituye una empresa para crear en México los fertilizantes, para ello se hacen rigurosos análisis de costo-beneficio, porque en la compra de las existentes hubo muchos y evidentes actos de corrupción”, enfatizó el Ejecutivo federal.

Rechazó que se pretenda atropellar los derechos de las personas en el caso de la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, tras señalar que la obra está casi terminada, pero hay pendientes amparos y juicios legales de los opositores al proyecto.

En materia social, indicó que a más tardar en 2021, ningún joven se quedará fuera del trabajo y del estudio, y sostuvo que en tres meses más en este año el programa Jóvenes Construyendo el Futuro llegará a un millón de becarios.

Mencionó que además siete millones 500 mil adultos mayores han recibido sus pensiones de dos mil 550 pesos bimestrales.

