¿Por qué debo visitar Cuernavaca?

Noticias

Mejor conocida como la “Ciudad de la eterna primavera” esta hermosa urbe está rodeada de un encanto sin igual que durante mucho tiempo ha deleitado tanto al turismo nacional como internacional, y es que no es para menos, ya que tanto la calidez de su clima como de su gente la convierten en el destino ideal para pasar un fin de semana largo. Así que si estás pensando pedir en la oficina esos días que te deben desde hace bastante tiempo, no lo pienses más y lánzate a vivir una muy agradable experiencia en tan placentero espacio, y por el hospedaje ni te preocupes, que seguramente encontrarás muchos hoteles en Cuernavaca en los que tu estancia será fantástica.



¿Cómo me preparo para mi visita a Cuernavaca?

La realidad es que para tu estancia en esta ciudad no necesitarás de mucho, aunque tu equipaje dependerá de los días que decidas quedarte. Te recomendamos echar en tu maleta ropa fresca y cómoda para que puedas darte una vuelta por los diferentes puntos turísticos que posee esta encantadora región y que en un momento más te diremos de cuáles no te puedes perder.

Como hacíamos hincapié hace un momento, no por nada la llaman la ciudad de la eterna primavera, por eso no es de extrañarse que existan una gran cantidad de parques acuáticos y zonas naturales en donde te podrás echar un buen chapuzón, así que el traje de baño, la toalla, las sandalias y el bloqueador son cosas que no debes olvidar.

Y en cuanto al presupuesto que deberás destinar para este viaje, si bien es cierto Cuernavaca no es un destino tan caro como otros cuyo principal atractivo son las zonas costeras, el gasto que harás también dependerá mucho de la temporada en que decidas realizar tu visita. Lo idóneo es que prepares tu viaje con tiempo, de esta forma tanto la reservación de tu hotel como las entradas a los puntos que más sean de tu interés quizá te salgan más baratos, y lo que ahorres podrás invertirlo en otros gustos que podrás darte.



¿Qué lugares sí o sí debo visitar?

Zona arqueológica de Teopanzolco.

Dicho recinto está conformado por 14 edificaciones que representan los últimos vestigios de lo que fuera la antigua Cuauhnáhuac, ciudad fundada por los tlahuicas, y según historiadores expertos, aunque hace algunos años se logró impedir que la mancha urbana invadiera los alrededores de estas ruinas, se piensa que aún pueden quedar vestigios de esta cultura bajo las casas que colindan con esta zona arqueológica.



Jardín Etnobotánico y Museo de Medicina Tradicional Herbolaria.

Reconocida como la colección de plantas más grande del país, en este lugar la diversidad botánica es tan vasta y variada que año con año atrae a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros que buscan conocer un poco más de este mundo.

Actualmente este hermoso jardín está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde para todo el público en general.



Tepoztlán.

A tan solo 27 kilómetros de la “ciudad de la eterna primavera” se encuentra este encantador pueblo mágico. Aquí puedes disfrutar de un delicioso café de olla mientras contemplas el amanecer que se erige tras las inmensas montañas que resguardan la región.

Y para más tarde, prepara tu maleta de explorador pues te espera un fatigoso pero increíble ascenso hasta la cima del coloso que resguarda el pueblo, nos referimos al Tepozteco, lugar desde donde la vista es algo digno de apreciar por lo menos una vez en la vida, y qué mejor que hacerlo desde las ruinas que yacen en la punta de la montaña y que de igual forma son parte del paisaje.



Yecapixtla.

Y si de comer rico estamos hablando, no encontrarás en todo Morelos un lugar tan apegado a sus tradiciones culinarias como lo es Yecapixtla, también conocida como la tierra de la cecina, ya que para los oriundos de la región la preparación de este alimento es todo un ritual en el que las máquinas no están involucradas.

Como dato curioso, del 18 al 28 de octubre se celebra la feria de la cecina en esta región, así que si ya se te hizo agua la boca, más vale que vayas agendando estos diez día en tu calendario para que pueda disfrutar de la inmensa y deliciosa variedad de platillos que se preparan con este alimento.



Barranca de Amanalco.

Mantenerse en contacto con la naturaleza siempre resulta una experiencia agradable si es que buscamos salir de la fatigante rutina que nos impone la vida citadina, por ello el recorrido que se da en este espléndido accidente geográfico es sencillamente algo que debes vivir.

Siendo que la energía que irradia este mágico lugar es mucha, te recomendamos ampliamente asistir a los diferentes espectáculos que se llevan a cabo en dicho espacio como eventos musicales, obras de teatro, talleres, recorridos guiados y muchas actividades más.



Esta es la oportunidad ideal para que conozcas este fantástico lugar, así que reserva tu hospedaje en Cuernavaca y atrévete a vivir una increíble aventura.

Comentarios

comments