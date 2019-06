Reportan afectaciones por lluvias en Hércules

Noticias

En al menos 20 viviendas ubicadas en Avenida Hércules y calle José Martínez en Hércules se reportaron afectaciones por el ingreso de agua a sus viviendas que alcanzó alrededor de 20 centímetros de altura, derivado de las fuertes lluvias registradas el pasado domingo por la noche.

Además de las viviendas, la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” tuvo que suspender clases de manera parcial para al menos 80 niños de primero y segundo grado, por el ingreso del agua a dos salones de clase.

Los habitantes denunciaron que con de la expansión de la mancha urbana en la zona de Milenio, es cada vez más el agua que desemboca en la zona de Hércules, ya que se han acabado las zonas naturales que absorben el agua pluvial; incluso señalaron que por la construcción de un edificio que actualmente se realiza en las inmediaciones del fraccionamiento se ha llegado a tapar en varias ocasiones uno de los canales que desvía el cause del agua.

Una de las afectadas, la señora María, señaló que en su hogar se contabilizaron pérdidas por 30 mil pesos, entre electrodomésticos, un colchón y muebles. Sin embargo, al hacer el reporte a la delegación municipal de Cayetano Rubio, no se tuvo respuesta de las autoridades.

“Pedimos apoyo para que vinieran a ayudarnos a sacar el agua de nuestras casas, pero nunca vino nadie; los trabajadores del municipio sólo se enfocaron en la limpieza de las calles. Hemos visto como otros años los apoyan con colchones u otras cosas y no ha venido nadie”.

En cuanto a la zona conocida como “La Laguna” en Hércules, el agua en los andadores alcanzó poco más de un metro de altura, pues un canal desemboca en esta parte.

“Los tuvos de aquí son de dos canales que vienen de Milenio, el agua pluvial de allá, no la mandan para acá y aquí las calles se convierten en un río; es una burla para nosotros porque nos es imposible salir a las calles cuando llueve y toda está agua es la que se fue para la avenida Hércules y que causó la inundación de algunas casas”, compartió el señor Dolores, quién nos mostró una parte donde la corriente de agua causó un deslave y dejó uno de los árboles sostenido sólo por una parte de sus raíces, mismo que posteriormente fue evaluado por elementos de Protección Civil, quienes determinaron que este sería retirado para evitar riesgos.

Cabe destacar que durante el recorrido realizado por Noticias se detectó dos departamentos en la zona de Milenio III con importantes afectaciones materiales, donde personal de servicios públicos municipales del municipio de Querétaro se encuentran realizando labores de limpieza.

Comentarios

comments