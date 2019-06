Actores Latinos dejan atrás roles de sirvientes: Sofía Lama

Notimex

Para la mexicana Sofía Lama, atrás han quedado los estereotipos y hoy en día la comunidad actoral latina ha dejado de interpretar al “sirviente” o “jardinero”, para convertirse en el personaje poderoso de la historia.

“Muchos latinos están viviendo acá (en Estados Unidos) un momento bien importante”, destacó la actriz poblana, cuya carrera se ha enfocado en el mercado latino de Estados Unidos.

En entrevista con Notimex, Sofía reconoció que hay mucho trabajo en el país del norte para los latinos, en parte, dijo, se debe a lo hecho por los cineastas y actores mexicanos, como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro y Gael García Bernal.

“Sí, hay mucho trabajo en Estados Unidos gracias a todos estos grandes talentos, por lo menos la gente nos busca más (a los latinos) y se nos abrieron las puertas a personajes poderosos”, señaló Lama.

Anteriormente, recordó, los actores sólo conseguían papeles secundarios o de relleno, y hoy en día son los protagonistas de grandes producciones.

Prueba de ello es lo hecho por los mexicanos Alfonso Herrera, estelar de la serie The exorcist; Jaime Camil, en Jane the virgin, y Demian Bichir, quien encabezó la producción The bridge, así como las cintas The Nun, The hateful eight y Alien: Coventant.

Asimismo, David Castañeda protagoniza The Umbrella Academy; la brasileña Alice Braga, Queen of the South; Natalia Córdova-Buckley, Agents of S.H.I.E.L.D.”, y Stephanie Sigman, “S.W.A.T.”, por mencionar algunos.

“Actualmente somos los héroes en las series de Estados Unidos. Es un orgullo. También, para muchos personajes de superhéroes, están buscando latinos, les gusta el acento”.

Sofía Lama, quien tuvo como maestros a Adriana Barraza y Luis Mandoki, protagonizó en fecha reciente El secreto de Selena, además de participar en NCIS: Los Ángeles, Chicago P.D, Eva la trailera, Dueños del paraíso, Guerra de ídolos y Sin senos no hay paraíso. Próximamente aparecerá en la nueva temporada de Queen of the south.

