La dirección no es sólo para los hombres

Hace 11 años Karla Castañeda debutó como directora con el cortometraje de animación Jacinta y a la distancia sostiene que ver a una mujer al frente de un proyecto cinematográfico aún sigue sorprendiendo, incluso a la misma industria.

No obstante, la escena profesional no le ocupa tanto como la social, donde las niñas y jóvenes están convencidas de que la dirección es sólo para los hombres. “Me ha tocado platicar con chavitas que pensaban que la figura del director sólo podía ser masculina. ´¿En verdad hay directores mujeres?, o sea ¿sí existe esa posibilidad?´, me preguntaban”, comentó Castañeda.

En entrevista con Notimex, la realizadora jalisciense -quien será parte del departamento de arte de la cinta animada Pinocho, de Guillermo del Toro- compartió que estar al frente de talleres y cursos de animación, le ha dado la oportunidad de ver que por extraño que parezca, en pleno siglo XXI el género femenino sigue creyendo que hay ciertas áreas o espacios no aptos para ellas.

“Es una realidad que quizá nosotras nos la vemos más difícil, porque que tenemos ciertos compromisos morales que los hombres no (como el cuidado de los hijos), pero me parece triste que desde pequeñas se tengan esas limitaciones”, mencionó la también directora del corto La noria, ganador del Ariel y del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, Francia.

De acuerdo con Castañeda, nunca imaginó que podría compartir su conocimiento con otras personas, hasta que Guillermo del Toro le comentó: “Yo recibí ayuda y orientación de (Pedro) Almodóvar y me dijo que tendría que regresar ese apoyo a alguien más”.

“No me gustaba dar cursos o talleres, pero de pronto me empezaron a llamar para impartirlos a maestros de escuelas públicas y entendí que ahí estaba mi manera de apoyar, de fomentar el arte a otras generaciones porque además de enseñarles técnicas, buscamos alejarlos de la violencia de sus entornos”, dijo.

Convencida de que el arte es una herramienta para combatir la violencia, Karla Castañeda aseguró que entre las satisfacciones que ha tenido al compartir su conocimiento con jóvenes de la periferia de Guadalajara, está haber descubierto habilidades para las diversas áreas del cine.

“El cine no es solo querer ser directora o guionista, también es explorar otras áreas, como el arte (…) De hecho, muchas niñas descubrieron que había a quien le gusta coser o hacer manualidades, poner botones, etcétera, y ha sido realmente satisfactorio”, expresó la creadora, quien impartirá un taller de stop motion y guion como parte de las actividades “Despertares Impulsa”, iniciativa del bailarín Isaac Hernández.

La animación no es sólo para niños

La realizadora al igual que Del Toro, cree que la animación no es sólo para niños, por eso su trabajo aborda temas como la muerte, el cáncer, el duelo, las desapariciones forzadas, entre otros.

Y Pinocho, cinta en la que colaborará como parte del departamento de arte, no será la excepción. “Guillermo ya dijo que su película no va a ser para niños. De hecho, está ambientada en la época de Benito Mussolini, en la Segunda Guerra Mundial, en Italia. Es una película oscura y hay gente comprometida para lograr eso”, refirió.

Amante de la escritura y el dibujo, Castañeda comentó que ya tuvo la oportunidad de ver los personajes de esta cinta animada y que su trabajo tendrá que ver con el color, las maquetas y las texturas. “Es algo que me emociona y apasiona muchísimo”, dijo.

A decir de la guionista, la conexión artística que existe entre ella y Del Toro, tiene cabida porque ambos conciben a los seres humanos como imperfectos. “Para la mayoría de las personas los monstruos asustan y son los malos, pero en realidad los monstruos somos los humanos, son nuestros amigos”, mencionó.

Castañeda reconoció que se siente muy identificada con el trabajo del cineasta tapatío, especialmente con El espinazo del diablo, El laberinto del fauno, La forma del agua y Cronos. “Se me hace un mundo extraordinario y son mi fuente de inspiración”, anotó.

Lo que está por venir

Paralelo a su trabajo en Pinocho, Karla Castañeda se encuentra en los últimos detalles de su tercer cortometraje de animación y afina el guion de su primer largometraje que también será animado.

Respecto al material de corta duración, comentó: “cerrará mi trilogía sobre la muerte y va en torno a la ausencia, a la nostalgia y a la melancolía, partiendo del fallecimiento de un primo y de la manera en la que mi tía ha hecho frente a esto”.

Tras reconocer que duerme muy poco porque prefiere imaginar los mundos que presentará en sus producciones, adelantó que su largometraje va en torno a los desaparecidos, a raíz de que varios de sus amigos han salido de sus hogares y nadie los ha vuelto a ver.

“Tuve contacto con madres de estudiantes que desaparecieron en Guadalajara y amigas me han contado cómo es que sus hermanos se han ido y nunca los han vuelto a ver. Tienen experiencias de mucho dolor”, indicó.

