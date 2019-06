ACUDE SAÚL “JAGUAR” GUTIÈRREZ A PLATICA MOTIVACIONAL ANTE ALUMNOS DE LA SECUDARIA TÉCNICA 11 DE SAN JUAN DEL RÍO

Presentes también su rival de este sábado Tomás “Gusano” Rojas y el novel pugilista David “General” Cuellar.

“El haber crecido en barrio bravo fue uno de los principales motivos para que dedicara al boxeo…”, así contestó Saúl “Jaguar” Gutiérrez a pregunta expresa por parte de uno de los alumnos de la Secundaria Técnica N.-11, José Vasconcelos, del municipio de San Juan del Río, tras conceder tres preguntas a los asistentes.

“EL Jaguar” se presentó en la escuela como motivación a los estudiantes, previo a la pelea que sostendrá este sábado 22 de junio ante Tomás “Gusano” Rojas, por el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los súper plumas, en el marco de los festejos de la Feria San Juan del Río 2019, en el palenque del Centro Expositor.

Ante 850 alumnos de ese plantel educativo, en presencia del Subdirector de la escuela, profesor Dionisio Reyes Ramos, se presentaron los boxeadores profesionales Andrés “Jaguar” Gutiérrez y Tomás “Gusano” Rojas, quienes sostendrán un combate de campeonato en el centro expositor.

Al dirigirse al alumnado, “Jaguar” Gutiérrez expresó la emoción que se siente al estar arriba de un ring en combate, destacando que para él, el box es como la vida, el tener que dar todo para salir adelante, se pueden tener muchos consejos para lograr el triunfo, de muchas personas, pero al estar arriba del ring, eres tú y solo quién tienes que dar todo para salir adelante.

“Gracias a las enseñanzas de mi padre que me fui iniciando en este deporte, pues crecí en barrio bravo, en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro, mi padre quería que supiera defenderme ante cualquier situación en la calle, pero por fortuna siempre fui muy tranquilo y yendo a la escuela y el ver pelear a mi papá también me motivó a ser boxeador y gracias a dios hasta hoy sigo peleando”, dijo el “Jaguar” Gutiérrez ante los alumnos asistentes.

Por su parte, su contrincante en el próximo combate, el “Gusano” Gutiérrez, recordó el haber quedado huérfano de padre a los 4 años de edad y de madre a los 17 años, por lo que creció al cuidado de su padrastro como de su hermano mayor, en el pueblo de La Pochonga, en Veracruz, de donde es originario, desde muy pequeño su padrastro lo enseñó a pelear para que supiera defenderse de los demás.

“Otros chavos me invitaban a tomar o a consumir drogas, pero yo quería ser boxeador como el “Finito” López, por lo que me abstuve de tales compañías y con dedicación, disciplina, salí adelante, esto se requiere no solo en el box, sino en la vida misma, en el estudio, si quieres estudiar derecho tienes que aprender bien las leyes…” manifestó en su oportunidad Tomás Gutiérrez, quien también recordó el haber ido de “mojado” a los Estados Unidos en dos ocasiones, por necesidad.

