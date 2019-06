Olmo se presentará en Querétaro

Por Óscar Ángeles

En el marco del Fiesta de la Música de la Alianza Francesa, la banda de rock mexicano “Olmo” se presentará este viernes 21 de junio en el Jardín del Arte, como parte de su cartel musical que ofrece varios conciertos gratuitos, con diferentes proyectos en diferentes sitios de la ciudad.

Sus principales sedes serán las plazas y jardines del centro, pero habrá también espacios en algunos bares y restaurantes de la ciudad.

En su 60 aniversario, que se celebra este año, la Alianza Francesa organizó una fiesta que reúne música latina y ritmos bohemios al estilo francés, un acuerdo que conmemora la unión de paz entre Francia y México.

La banda originaria de la Ciudad de México, presentará su primer Ep, con un contenido de cuatro canciones, que serán interpretadas por primera vez ante el publico queretano.

¿Quién o Qué es Olmo?

Olmo es un proyecto musical, iniciado por Joe Borunda, integrante de la banda de rock mexicano Hello Seahorse!, la cual en los último años ha despuntado en el gusto de los mexicanos y a nivel internacional.

De acuerdo a Joe, Olmo se creó para satisfacer sus necesidades musicales; además de tocar la guitarra en Hello, y componer algunas melodías para la banda, debía también explorar otros estilos que no concuerdan del todo con la banda a la que ya pertenece desde hace 10 años.

“Hello ya tiene un estilo muy marcado, y yo quería explorar por otro lado ­—comentó Joe para Noticias— tenía unas canciones en la cabeza que necesitaba sacar, musicalizar y dar a conocer. Son ritmos que ya no encajan en Hello…¨

El músico destacó que no significa que este abandonando Hello Seahorse!, y que no planea hacerlo en un futuro tampoco, simplemente es la oportunidad de hacer otras cosas que le dan satisfacción.

“Como agente creativo, esta bien que explores otros caminos, eso es precisamente lo que mantiene viva la imaginación, y si algo no concuerda con el grupo al que perteneces, debes explorar otras opciones”—comentó.

“Como individuos, que pertenecen a una agrupación es importante respetar los gustos e ideas de cada uno, pero siempre debe de haber una línea a seguir como banda, eso es lo que le da fortaleza a la banda cuando están tocando, estar de acuerdo todos con lo que estamos haciendo”.

Joe compartió que uno de los beneficios de tener un trabajo que te permite independencia total es también la libertad de poder trabajar con otros talentos, como Denisse Gutiérrez, vocalista original de Hello Seahorse, quién este año liberó a través de plataformas digitales un álbum con el Dj Dr. Zupreeme bajo el nombre de Mexfutura, un compendió de melodías electrónicas.

Por su parte los otros integrantes de Hello, Bonz, y Oro de neta, ofrecen conciertos en diferentes bares como djs y mezcladores, por su parte Reez, se dedica a las artes plásticas.

A Olmo la integran los músicos Joe Borunda en piano y voz; Rodrigo en Guitarra y Jimmy en la batería, tres amigos que están listos para conquistar los oídos de los mexicanos iniciando por Querétaro.

Al preguntar a Joe sobre la razón por la que escogió a Querétaro para presentar se nuevo proyecto, y por que no hacer en su ciudad natal Monterrey o en la Ciudad de México, su respuesta fue breve y directa.

“Nadie es profeta de su tierra”.

Una frase celebre que se emplea para indicar que para conquistar su propia tierra, debes hacerlo desde otros espacios, en esta caso nuestra capital.

“Además, me encanta Querétaro, todavía aquí las cosas son más simples, sin tantos protocolos que obstruyen las posibilidades —compartió emocionado— aquí puedes maravillarte por la sencillez de su gente y la paz con la que conviven”.

¿A qué suena Olmo?

Como lo mencionó previamente Joe, Olmo, trata de explorar otros caminos de hacer las cosas. En lo musical, en lo lírico, y sobre todo en como hacerlo llegar al público. A través de un Ep, que contiene cuatro tracks con los títulos “Somos dos”, “Zombie love”, “Parte de mi” y “Tanto tiempo”, melodías que suenan completamente innovadoras, diferente a lo que suena ahora el rock mexicano.

Será un estilo que abrirá las puertas a nuevos estilos de hacer rock en México. Por el momento se estará denominando como Rock Alternativo, sin embargo, más bien es la incursión de un nuevo estilo.

Por el momento el Ep está disponible sólo a través de la plataforma digital Soundcloud.com bajo el nombre de Joe Borunda/sets/somos-dos.

