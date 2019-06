Molotov pide música de calidad, no cantidad

EL UNIVERSAL

Molotov considera que el gran apogeo de las plataformas digitales ha producido que haya gran cantidad de material musical pero no calidad, como lo era cuando se grababan discos en un estudio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Micky, Randy y Paco explican que en el pasado, cuando se grababa para la producción de un disco vinilo, se tenía que trabajar en hacer algo bueno, con la aparición del CD, la calidad disminuyó un poco, pero aun así se notaba el trabajo que se hacía en cada una de las canciones.

“Normalmente cuando había un LP había un lado B, en el momento que se acabó eso y todas las canciones iban al ‘chilazo’ en un disco de 16 canciones, se perdió un poquito ahí la calidad porque empezaban las canciones ‘de relleno’; luego vienen a poner más canciones en una plataforma digital y ya es el menos esfuerzo posible, ya dejas de pararte por cambiar de lado el disco, ya lo tienes todo a un costado en un celular, esa manera de acercarte a la música se volvió muy cómoda”, comenta Micky.

Por su parte, Randy indica que antes, en el álbum de estudio, los artistas podían expresar con varias canciones sus diferentes facetas como músicos, ahora todo eso se ha perdido, ya que ahora sólo se preocupan en lanzar una canción en HD.

“Artísticamente cuando había muchos LP’s podrías tratar muchos temas, por ejemplo, en ¿Dónde jugarán las niñas? todas las canciones hablan de una cosa distinta y es una manera de ampliar tu perfil como artista y mostrar todas tus facetas en un mismo disco”, indica Randy.

El baterista señala que antes la escena musical era más natural y ahora todo es muy producido: “Nosotros vivimos una época en donde lo que tocabas en el estudio era tal cual, y se reflejaba en el escenario. Nos han invitado a festivales a tocar con diversos artistas actuales y puedes preguntar al público que, aunque no fueran nuestros fans y que fueron a ver a sus artistas youtuberos, que no hay comparación de las bandas que sí tocan a una que está ahí con 20 bailarinas”, añade Randy.

Molotov, que saca este viernes a la venta un disco en vivo que fue grabado en el Palacio de los Deportes para celebrar su vigésimo aniversario del disco “¿Dónde jugarán las niñas?”, se presentará el próximo 5 y 6 de julio en el Teatro Metropólitan.

