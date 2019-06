JNS se pone sexy y arriesga en el urbano

EL UNIVERSAL

JNS se desprende inseguridades, indiferencias y una que otra prenda en la grabación de su sencillo de verano.

Bajo el paradisiaco sol de Acapulco, el grupo asegura que este video será algo más atrevido, donde se explorará el lado más sensual de una mujer en una relación amorosa.

“Fue un video complicado porque nos enfocamos en hacer algo distinto de lo que ha hecho JNS. Hay mucha piel, salimos distintas y contentas, muy cuidadas por el equipo. Va a quedar muy padre, están el mar, la playa y mucha sensualidad”, comenta Angie.

El concepto del video fue posible debido a que ahora Regina, Angie, Melissa y Karla están más unidas que nunca, pues cuando arrancaron su nueva etapa en 2015, tenían opiniones diferentes que dicen, les hubieran impedido atreverse a hacer nuevas propuestas musicales y visuales.

“Creo que este video es una muestra de que somos unas mujeres inteligentes, trabajadoras, amas de casa, con hijos, sin hijos, casadas y no casadas que tienen metas muy claras. Las experiencias de vida y tropezones nos ha ayudado a hacer un video así de sensual”, subraya Regina.

El sencillo de verano de JNScombina la música urbana y la esencia de los 90, pues indican las cantantes, esta década es pieza clave en su carrera, algo que las hizo crecer, que han hecho y harán para el gusto de sus fanáticos.

El Hotel Princess Mundo Imperial fue el lugar de la grabación del video en el que, comentaron las estrellas, tienen muy bellos recuerdos tanto individuales como en grupo. Además, destacan que encontraron los escenarios perfectos y dignos de la hermosura de Acapulco sin salir del hotel.

El sencillo será lanzado en el próximo concierto del cuarteto pop en la Arena Ciudad de México el 24 de agosto.

“El hecho de que el grupo tenga otro color y matiz es porque ha habido cambios en la vida personal y profesional. En el 90’s Pop Tour vivimos algo que no pasamos con Jeans, nos hizo madurar como artistas, ver más allá de lo que no nos creíamos capaces. Tenemos miedos, pero ahora nos arriesgamos. Nos sentimos mucho mejor con nosotras mismas y eso tiene mucho que ver para renovarse e intentar nuevas cosas”, dice Melissa.

La apuesta de Acapulco. Una de las bahías más importantes de México traerá este año a reconocidos artistas internacionales como Alejandro Sanz, Emmanuel, Mijares, Chayanne y Alejandra Guzmán, además de shows de entretenimiento como Aca breaking nattle y las obras Dos más dos y El Tenorio cómico.

Todos estos eventos se realizarán en la zona Acapulco Diamante en el Hotel Princess y el Fórum Mundo Imperial, señala Aurelie Semichon, gerente de Booking y Producción de Forum Mundo Imperial.

Mundo Imperial también construirá un centro cultural cerca del Fuerte de San Diego, donde se desarrollará la gastronomía y el comercio, a finales de 2020.

