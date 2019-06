Tocar con Sariñana abrió puertas en México a Daniela Spalla

EL UNIVERSAL

La cantante argentina Daniela Spalla le agradece a la intérprete mexicana Ximena Sariñana abrirle puertas para iniciar su carrera artística en México, ya que después de haberse conocido desde hace muchos años por medio de MySpace, Sariñana fue quien le dio la oportunidad de tocar en uno de sus conciertos.

“La colaboración con Ximena fue hace mucho tiempo, en MySpace nos conocimos y cuando ella fue a Argentina a promocionar su disco Mediocre la invité a grabar en mi EP y después ella me invitó a cantar en unos shows que tuvo en México, me dijo: ‘tú tocas el teclado y de paso cantamos tu sencillo’. El hecho de que yo este acá en México en gran parte se lo debo a Ximena”, indica Daniela a EL UNIVERSAL.

Aunque no fue sencillo dejar su país natal, el gran deseo por iniciar una carrera artística la motivó para iniciar una nueva vida en México en 2010.

“Primero fui regresando año tras año y así me quedé a vivir aquí, el proyecto de la carrera hizo que fuera guiada por eso, no me importaba nada”.

Para la cantautora, que el público mexicano aceptara muy bien las nuevas propuestas musicales, fue otra de las razones por las que decidió quedarse a vivir en el país.

“Me sorprendió mucho cómo la gente recibe la música nueva, creo que están acostumbrados a que llegue mucha gente, entonces eso genera una apertura a recibir cosas nuevas todo el tiempo”.

Entre sus influencias se encuentran cantantes como Juan Gabriel, José José y su más grande inspiración, la cantante argentina Valeria Lynch.

“De chica me marcó mucho, siento que hay una conexión, sobre todo con lo que estoy haciendo ahora que es con esta música más romántica, dramática y de desamor. Encontré en ella un gran material a donde puedo volver para conectarme”, señala.

Actualmente, Daniela promociona su disco “Camas separadas”, en donde quiere dejar con sus canciones románticas y de desamor, mensajes optimistas y de superación.

“Es un disco que yo escribí después de una ruptura, entonces las canciones funcionaban como una terapia para mí cuando estaba muy mal, cuando no entendía que era lo que me pasaba, cuando quería salir de esa tristeza, me ponía a escribir para ver si me aclaraba eso las ideas, el corazón”.

