“No se dejen llevar por noticias falsas”: Yalitza

Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, informó que no bailará en La Guelaguetza 2019 y aconsejó a la gente, a través de sus redes sociales, que no se dejen engañar.

Yalitza, quien en fecha reciente se mudó a Nueva York para continuar con su preparación como actriz, escribió un mensaje en el que alertó sobre la reventa de boletos para el festival, que cada año reúne durante una semana a quienes gustan de la emblemática fiesta.

“Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales”, indicó en la red social.

En mayo pasado, el gobierno de Oaxaca publicó un video en el que aparece la nominada al Oscar como Mejor Actriz con el traje típico de Tlaxiaco, de la región mixteca e invita al público al festival, que se llevará a cabo del 22 al 29 de julio.

