Ya puedes rentar en Airbnb la cabaña de “Tony Stark” en ‘Endgame’

La cabaña en la que uno de los principales personajes de los “Avengers”, “Tony Stark” (mejor conocido como “Ironman”), su esposa “Pepper” y su hija “Morgan” se refugian, después de los cinco años que pasaron entre “Infinity War” y “Endgame”, está ahora disponible para rentarse en Airbnb. Esto permitirá a los fans más clavados de Marvel hospedarse en una de las locaciones más icónicas de la última película de la saga de “Avengers”.

La renta, nada despreciable, es de ¡15 mil 372 pesos la noche! y la propiedad alberga a solo seis huéspedes en tres recámaras y tres baños. La descripción en el sitio de Airbnb, hasta hace poco, no hacía ninguna mención a Marvel o “Endgame”, pero hace solo unos cuantos días que añadió una discreta mención, pero no cabe duda de que se trata de la casita en la que vive “Tony Stark” en la película.

Hasta el momento, todavía hay disponibilidad para los próximos meses. Eso sí, deberás tomar en cuenta que en la casa no se puede fumar, llevar mascotas o hacer fiestas ni eventos, así que si pretendías rentarla para hacer una fiesta temática de Marvel para tu cumpleaños o el de alguien más, no estás de suerte. Pero no te pongas triste, sí tendrás wifi, estacionamiento gratuito y chimenea interior.

El amplio terreno donde está ubicada, la Granja Bouckaert, es propiedad de un fabricante de tapetes belga que también es un ávido competidor en deportes ecuestres, de tal manera que hasta ahora, la propiedad había sido utilizada para hospedar a familias que acuden a eventos ecuestres y no había tenido nada qué ver con superhéroes.

De acuerdo con el listado en Airbnb, se trata de una propiedad a la orilla de un lago, en Fairburn, Georgia, a unos 20 minutos del aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, de Atlanta.

