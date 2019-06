Hallan un audio con voz de Frida

EL UNIVERSAL

Frida Kahlo (1907-1954), pintora reconocida por obras como La columna rota o Las dos Fridas, ha sido estudiada ampliamente; sin embargo, su voz es un aspecto desconocido. Ahora se abre una posibilidad e este tema, pues recientemente fue encontrado un audio en el que posiblemente la artista leyó unas líneas.

El audio fue localizado en el archivo de Álvaro Gálvez y Fuentes, El Bachiller, y actualmente es analizado en la Fonoteca Nacional.

Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, dio a conocer el audio y explicó que podría tratarse de una grabación de 1953 o 1954, en la que Kahlo lee un documento en el que conmemora el 50 aniversario de Diego Rivera como pintor.

“La voz de Frida ha sido un gran enigma”, explicó Granados y agregó que, durante una plática, el locutor Manuel de la Vega le informó que tenía la copia de un programa.

“De la Vega me dijo que tenía el archivo de un programa completo que consiguió cuando era locutor en la W. El programa lo hizo El Bachiller, y en él participó Diego Rivera y Dr. Atl. También me dijo que el programa tenía una entrevista con Lupe Marín y que ‘hasta estuvo Frida Kahlo’. Le dije que no saldría de su oficina sin la grabación, finalmente en un monte de discos encontramos la copia. La voz (atribuida a Frida) es muy diferente a lo que pudiera pensarse, es muy femenina”, relató.

El director de la Fonoteca indicó que pueden confirmar que se trata de la voz de Frida Kahlo porque El Bachiller lo señaló al final y porque a través de un primer análisis técnico encontraron que “en cierto momento (el audio) ‘cambia’, algo que quiere decir que está grabado con otro equipo, en otro lugar. Es decir, las voces de Rivera, Dr. Atl, Lupe Marín y Kahlo no están grabadas en un estudio ni con un aparato profesional”.

Granados señaló que sobre la voz de Frida Kahlo sólo se conoce una descripción que hizo la fotógrafa francesa Gisèle Freund, quien escribió: “Frida fuma, se ríe, habla con una voz melodiosa y cálida”.

En el audio, la artista habría leído un texto: “Con su cabeza, sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire. Es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste…”, frase que ella escribió en 1949.

Pável Granados comentó que mostró la grabación a Guadalupe Rivera, hija de Diego Rivera. Ella dijo que sí reconocía a Kahlo; sin embargo, el pintor Arturo Estrada Hernández comentó que “(la voz) era muy melosa como para ser de Frida”. Esteban Volkov, nieto de León Trotski, también dudó de la autenticidad por la entonación: “Nunca escuché hablar a Frida así”.

Granados indicó que continuarán las investigaciones para corroborar que sea la voz de Frida Kahlo.

