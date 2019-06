Dos líneas de investigación en el caso Norberto

El Universal

Ciudad de México.- En las averiguaciones que realiza la Fiscalía Antisecuestro sobre el caso del estudiante Norberto Ronquillo se apuntalan dos líneas de investigación: la participación de una banda de secuestradores que plagia a jóvenes de universidades particulares y que una persona del entorno familiar pudiera estar involucrada.

La procuraduría capitalina señala que por el modus operandi el grupo criminal “Las Pelonas” puede estar relacionado con el secuestro de Norberto.

Respecto a la otra línea de investigación que involucra el entorno familiar, se indica que los agentes detectaron “algunas inconsistencias” en los horarios posteriores al plagio y la narrativa de los hechos, ya que apenas 15 minutos después del rapto, los delincuentes se comunicaron pidiendo un rescate millonario.

Además de que el secuestro, la entrega del rescate y el lugar donde se encontró el vehículo en que viajaba el joven están en un radio no mayor a 10 kilómetros.

La madre de Norberto, Norelia Hernández, se reunió con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien pidió cerrar filas para que no se repitan casos como el de su hijo.

“Quiero que quede muy claro que no es todo esto, que está en redes, se salió, no de control, es el hablar de todo el pueblo de México que estamos cansados, vuelvo a repetir, no es política ni mucho menos, me hablan y dicen quiere que renuncie la jefa de gobierno (o) el Presidente, no se trata de eso”, dijo.

